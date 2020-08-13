درس من: Car warriors

سعد606

سعد606

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درس من: Car warriors
تابعت حصة Car warriors، حيث جرت منافسة بين فريقين، حول عملية إعادة تصنيع سيارتين، حين يمنح كل فريق كل الإمكانات اللازمة للقيام بعمله، وقد كان لكل فريق قائدا يُنسق جهود أعضاء فريقه لتحقيق الفوز وتكون سيارته هي الأفضل.في نهاية الحصة، وبعد الإعلان عن قرار لجنة التحكيم بفوز الفريق الأحمر.كان تعليق قائد الفريق الأزرق والذي خسر المنافسة ما يلي:
أعتقد أن خسارتنا كانت منطقية، فأنا لم استطيع إدارة فريقي بشكل جيد، مع ضعف انضباط وعدم التزام البعض بالمهام الموكلة ، كما أن توتر العلاقة من حين لآخر بين الأعضاء انعكست على التركيز الذي يعد أساس الإبداع...أعتقد أيها الأصدقاء أن نفس الاستنتاج يمكن أن نصل إليه عندما نُقيم حالات الفشل والتردي التي تُعاني منها العديد من فرق العمل وبعض التنظيمات والمؤسسات. إذ لم تكن الإمكانات المادية ولا ظروف البيئة ولا المنافس هي سبب إخفاقها وغرقها في وحل المشاكل، بل مرد عجزها إلى هشاشة العلاقة بين الأعضاء، وضعف القائد وفشله في دفع وتحفيز الأفراد لتحقيق الهدف المشترك.
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
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فار إلى الله
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بالتوفيق إن شاء الله
بارك الله فيك اخي الكريم على الموضوع القيم والمميز اخي جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
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