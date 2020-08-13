لا اصغ الى ثلاث :

أشعر بأني فرد يتصرف أحيانا بشكل متمرد مثل الاطفال، لا أصغ أبدا الى ثلاث :

ـ الى الطيبب حين ينصحنى بعدم أكل الحَارْ.

ـ والى الزّوجة حين تُطالبني في لحظة طيش بالوَقَارْ.

ـ والى مُنسجم مع الواقع، حين يحاول أن ينزع من قلبي المثابرة والاصرار .