سعد606
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 488
- النقاط
- 21
- العمر
- 58
- محل الإقامة
- تقرت ولاية ورقلة
- الجنس
- ذكر
لا اصغ الى ثلاث:
أشعر بأني فرد يتصرف أحيانا بشكل متمرد مثل الاطفال، لا أصغ أبدا الى ثلاث:
ـ الى الطيبب حين ينصحنى بعدم أكل الحَارْ.
ـ والى الزّوجة حين تُطالبني في لحظة طيش بالوَقَارْ.
ـ والى مُنسجم مع الواقع، حين يحاول أن ينزع من قلبي المثابرة والاصرار.
أشعر بأني فرد يتصرف أحيانا بشكل متمرد مثل الاطفال، لا أصغ أبدا الى ثلاث:
ـ الى الطيبب حين ينصحنى بعدم أكل الحَارْ.
ـ والى الزّوجة حين تُطالبني في لحظة طيش بالوَقَارْ.
ـ والى مُنسجم مع الواقع، حين يحاول أن ينزع من قلبي المثابرة والاصرار.