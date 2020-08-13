لا اصغ الى ثلاث

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
488
النقاط
21
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
لا اصغ الى ثلاث:
أشعر بأني فرد يتصرف أحيانا بشكل متمرد مثل الاطفال، لا أصغ أبدا الى ثلاث:
ـ الى الطيبب حين ينصحنى بعدم أكل الحَارْ.
ـ والى الزّوجة حين تُطالبني في لحظة طيش بالوَقَارْ.
ـ والى مُنسجم مع الواقع، حين يحاول أن ينزع من قلبي المثابرة والاصرار.
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
10,001
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
سلمت يمناك على الطرح الرائع والمميز والجميل اخي الكريم جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
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