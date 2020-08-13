الوهم
:: عضو مُتميز ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته العام كثرت الهدرة على الكرونا ولات الحديث الاول للجميع حتى انا حبيت نهدر مش غير نتوماكاين واحد الجانب في كرونا علبالي كامل فايقيلو وكاين لي جاهم على16 بسبة الكرونا ناس مولاتش تروح لبعضاها بزاف لي غاضهم الحال وتحرمو من لمة الاحباب وكاين لي تهناو من بعض لعباد ايه كيما راني نحكي كاين لي تأجل عرسو وكاين لي مكانش اصلا خاطب خطب وتزوج ومرتو اهي قريب تولد باه ميخسرش مصروف وناس متجيهش اهي لكروناونزيدكم تالية واحد فميلتي حكم خدمة ربي يباركلو طلبو فيه تحاليل كي راح لسبيطار باه يديرهم قالولو الفرامل اعطيلنا الاسم واللقب برك ولعشية ارواح ديهم منعرف دم منين جابوه عمرو ريسانكم امنتوني كي قلتلكم كرونا سهلت كلش حتى كنا باغين نهجمو على خونا امين قالولي كبش مليح قالك متجوش راني مصاب ربي يشافيه قلنا sami44قاك عين دفلى راها مبلعة اليكم الخط وخمو وين نتلمو