السلام عليكم ورحمة الله وبركاته العام كثرت الهدرة على الكرونا ولات الحديث الاول للجميع حتى انا حبيت نهدرمش غير نتوماكاين واحد الجانب في كرونا علبالي كامل فايقيلو وكاين لي جاهم على16 بسبة الكرونا ناس مولاتش تروح لبعضاها بزاف لي غاضهم الحال وتحرمو من لمة الاحباب وكاين لي تهناو من بعض لعبادايه كيما راني نحكي كاين لي تأجل عرسو وكاين لي مكانش اصلا خاطب خطب وتزوج ومرتو اهي قريب تولد باه ميخسرش مصروف وناس متجيهش اهي لكروناونزيدكم تالية واحد فميلتي حكم خدمة ربي يباركلو طلبو فيه تحاليل كي راح لسبيطار باه يديرهم قالولو الفرامل اعطيلنا الاسم واللقب برك ولعشية ارواح ديهم منعرف دم منين جابوه عمرو ريسانكمامنتوني كي قلتلكم كرونا سهلت كلش حتى كنا باغين نهجمو على خونا امين قالولي كبش مليح قالك متجوش راني مصابربي يشافيه قلنا sami44قاك عين دفلى راها مبلعةاليكم الخط وخمو وين نتلمو