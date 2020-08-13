وُتستمرٍ آلُِحٍيآة(^)o(^).........

بسم الله على بركة الله
قررت اليوم أن أفتتح أول مدونة لي في المنتدى
(●⌒∇⌒●)
فالكتابة لي نفس .....ومن محبرة الفؤاد أصيغ كلمات ...بحروف من أعمق الأعماق
فترسم لوحة يعجز اللسان على شرحها
سأجعلك منك يماً لكلماتي
وسأطوي بين صفحاتك...آلام ...أحزان....أفراح...
مشاعر خالجتني وأفكار راودتني...
للحظات...وثواني...لدقائق...وساعات...لأيام...وسنين ...
سأكتب وأكتب...
إلى أن يجف الحبر وسأصيغ من دموعي حروفا
ومن ابتسامتي كلمات...
تروي حكاية
فتاة...سطرتها الحياة
بمختلف الألوان ...وإن طغى عليها الظلام
فلا تزال الثقة بالله شمس لا تزول
عسى أن تروق مدونتي الهادئة
لذوقكم الراقي
وشكرا