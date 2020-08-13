وصلني ميساج ـ فوتلي تاقية ههههههه

سلام عليكم

اهلي و احبابي في اللمة الطيبة



ان شاااء الله كل احوالكم و احبابكم بخير و على خير



شعبنا فريد من نوعه

و يخرج ليك خرجات غريبة و فريدة من نوعها



خصوصا اذا تعلق الامر بالتكنولوجيا و الاتصالاالت

قادر يورط روحه

و يحكم على روحه و بالدليل و الجرم المشهود

و بسهولة



كاين اللي يكتب الفايسبوك حاسب روحه راه وحده

و ينسى ان كل العالم راح يشوف واش يكتب

و تلقاه يفاسي و خايف و محتار ههههه



اليوم وصلتني رسالتين SMS او ميساج

شوفو واش فيها

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الرسالة 1



أنا نحب تاقية و لازم نتزوجها

فوتيهالي رحمة على والديك نحكي معاها غي دقيقة



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الرسالة 2



رحمة على والديك راني غلت في النومرو

سمحلي و دعيلي ربي



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السيد باينة راه مزير

و ان شااء الله ما يغلطش في الرقم مرة اخرى

و يرسل لخو تاقية و لا باباها هههههه



هته من خرجات شعبنا العزيز

و انتوما كاش غلطات كيما هاك تحكولنا عليها





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