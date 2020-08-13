وصلني ميساج ـ فوتلي تاقية ههههههه

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
12,474
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
سلام عليكم
اهلي و احبابي في اللمة الطيبة

ان شاااء الله كل احوالكم و احبابكم بخير و على خير

شعبنا فريد من نوعه
و يخرج ليك خرجات غريبة و فريدة من نوعها

خصوصا اذا تعلق الامر بالتكنولوجيا و الاتصالاالت
قادر يورط روحه
و يحكم على روحه و بالدليل و الجرم المشهود
و بسهولة

كاين اللي يكتب الفايسبوك حاسب روحه راه وحده
و ينسى ان كل العالم راح يشوف واش يكتب
و تلقاه يفاسي و خايف و محتار ههههه

اليوم وصلتني رسالتين SMS او ميساج
شوفو واش فيها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرسالة 1

أنا نحب تاقية و لازم نتزوجها
فوتيهالي رحمة على والديك نحكي معاها غي دقيقة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرسالة 2

رحمة على والديك راني غلت في النومرو
سمحلي و دعيلي ربي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السيد باينة راه مزير
و ان شااء الله ما يغلطش في الرقم مرة اخرى
و يرسل لخو تاقية و لا باباها هههههه

هته من خرجات شعبنا العزيز
و انتوما كاش غلطات كيما هاك تحكولنا عليها


 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top