وصلني ميساج ـ فوتلي تاقية ههههههه

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
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- 12,474
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
سلام عليكم
اهلي و احبابي في اللمة الطيبة
ان شاااء الله كل احوالكم و احبابكم بخير و على خير
شعبنا فريد من نوعه
و يخرج ليك خرجات غريبة و فريدة من نوعها
خصوصا اذا تعلق الامر بالتكنولوجيا و الاتصالاالت
قادر يورط روحه
و يحكم على روحه و بالدليل و الجرم المشهود
و بسهولة
كاين اللي يكتب الفايسبوك حاسب روحه راه وحده
و ينسى ان كل العالم راح يشوف واش يكتب
و تلقاه يفاسي و خايف و محتار ههههه
اليوم وصلتني رسالتين SMS او ميساج
شوفو واش فيها
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الرسالة 1
أنا نحب تاقية و لازم نتزوجها
فوتيهالي رحمة على والديك نحكي معاها غي دقيقة
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الرسالة 2
رحمة على والديك راني غلت في النومرو
سمحلي و دعيلي ربي
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السيد باينة راه مزير
و ان شااء الله ما يغلطش في الرقم مرة اخرى
و يرسل لخو تاقية و لا باباها هههههه
هته من خرجات شعبنا العزيز
و انتوما كاش غلطات كيما هاك تحكولنا عليها
اهلي و احبابي في اللمة الطيبة
ان شاااء الله كل احوالكم و احبابكم بخير و على خير
شعبنا فريد من نوعه
و يخرج ليك خرجات غريبة و فريدة من نوعها
خصوصا اذا تعلق الامر بالتكنولوجيا و الاتصالاالت
قادر يورط روحه
و يحكم على روحه و بالدليل و الجرم المشهود
و بسهولة
كاين اللي يكتب الفايسبوك حاسب روحه راه وحده
و ينسى ان كل العالم راح يشوف واش يكتب
و تلقاه يفاسي و خايف و محتار ههههه
اليوم وصلتني رسالتين SMS او ميساج
شوفو واش فيها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرسالة 1
أنا نحب تاقية و لازم نتزوجها
فوتيهالي رحمة على والديك نحكي معاها غي دقيقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرسالة 2
رحمة على والديك راني غلت في النومرو
سمحلي و دعيلي ربي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيد باينة راه مزير
و ان شااء الله ما يغلطش في الرقم مرة اخرى
و يرسل لخو تاقية و لا باباها هههههه
هته من خرجات شعبنا العزيز
و انتوما كاش غلطات كيما هاك تحكولنا عليها