همسة إليــكِ ...

اميرة المدائن
:: نجمة اللمة::
- إنضم
- 25 ماي 2018
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بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
لاشيئ يرفع من قدر المرأة إلا العفة والحياء ،ولاشيئ يرفع من قيمتها إلا أخلاقها ،ولاشيئ يرفع درجتها إلا إيمانها وتقواها ،فإذا اجتمعت هذه الأشياء في المرأة، فتكون الدرة المصونة التي ينتظرها من يخاف الله ،و
أعلمي أن الحياء شعبة من شعب الإيمان ،وأنه خير كله، وأن الحياء لايأتي إلابالخير، "لايبدينزينتهن"انتبهي لمظهرك الذي تخرجين به إلى الشارع أترضين أن تكوني فتنة تمشي على الأرض قفي أمام المرآة وأسألي نفسك هل لباسي هذا يرضي الله ،والحجاب يزيد المؤمنة جمالا ،ويحمي البشرة من نار تلظى، ويقيم بإذن الله من النظرات المسمومة ،ويعطي مفعولا أكيدا لمن تريد الراخة النفسية،
مظهرك طهرك عفافك أغلى ماتملكيه فإياك أن تجعلي منهم سلعة تشترين بها قلوب الطائشين ،وحبا مزيفا لاقيمة له، وإياك وثناء من لاأخلاق لهم ،إياك وصديقات السوء ،إياك ودعاة التبرج والإختلاط ،إياك ومن يزينون المعاصي ويطربون للمنكرات ،فهم جميعا لن يغنوا عنك من الله شيئا في يوم: ويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ويليتني لم اتخذ فلانا خليلا ،قيمتك العظيمة في اعتصامك بدينك وليست قيمتك بالإنبهار بالمشاهير ونلاحقتهم في تويتر وووالخ فكوني أنتي المشهورة في الملأ الأعلى بعفافك .
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
لاشيئ يرفع من قدر المرأة إلا العفة والحياء ،ولاشيئ يرفع من قيمتها إلا أخلاقها ،ولاشيئ يرفع درجتها إلا إيمانها وتقواها ،فإذا اجتمعت هذه الأشياء في المرأة، فتكون الدرة المصونة التي ينتظرها من يخاف الله ،و
أعلمي أن الحياء شعبة من شعب الإيمان ،وأنه خير كله، وأن الحياء لايأتي إلابالخير، "لايبدينزينتهن"انتبهي لمظهرك الذي تخرجين به إلى الشارع أترضين أن تكوني فتنة تمشي على الأرض قفي أمام المرآة وأسألي نفسك هل لباسي هذا يرضي الله ،والحجاب يزيد المؤمنة جمالا ،ويحمي البشرة من نار تلظى، ويقيم بإذن الله من النظرات المسمومة ،ويعطي مفعولا أكيدا لمن تريد الراخة النفسية،
مظهرك طهرك عفافك أغلى ماتملكيه فإياك أن تجعلي منهم سلعة تشترين بها قلوب الطائشين ،وحبا مزيفا لاقيمة له، وإياك وثناء من لاأخلاق لهم ،إياك وصديقات السوء ،إياك ودعاة التبرج والإختلاط ،إياك ومن يزينون المعاصي ويطربون للمنكرات ،فهم جميعا لن يغنوا عنك من الله شيئا في يوم: ويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ويليتني لم اتخذ فلانا خليلا ،قيمتك العظيمة في اعتصامك بدينك وليست قيمتك بالإنبهار بالمشاهير ونلاحقتهم في تويتر وووالخ فكوني أنتي المشهورة في الملأ الأعلى بعفافك .