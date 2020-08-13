همسة إليــكِ ...

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

لاشيئ يرفع من قدر المرأة إلا العفة والحياء ،ولاشيئ يرفع من قيمتها إلا أخلاقها ،ولاشيئ يرفع درجتها إلا إيمانها وتقواها ،فإذا اجتمعت هذه الأشياء في المرأة، فتكون الدرة المصونة التي ينتظرها من يخاف الله ،و

أعلمي أن الحياء شعبة من شعب الإيمان ،وأنه خير كله، وأن الحياء لايأتي إلابالخير،

"لايبدينزينتهن"