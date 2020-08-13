همسة إليــكِ ...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
2,288
النقاط
1,411
العمر
32
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

لاشيئ يرفع من قدر المرأة إلا العفة والحياء ،ولاشيئ يرفع من قيمتها إلا أخلاقها ،ولاشيئ يرفع درجتها إلا إيمانها وتقواها ،فإذا اجتمعت هذه الأشياء في المرأة، فتكون الدرة المصونة التي ينتظرها من يخاف الله ،و
أعلمي أن الحياء شعبة من شعب الإيمان ،وأنه خير كله، وأن الحياء لايأتي إلابالخير، "لايبدينزينتهن"انتبهي لمظهرك الذي تخرجين به إلى الشارع أترضين أن تكوني فتنة تمشي على الأرض قفي أمام المرآة وأسألي نفسك هل لباسي هذا يرضي الله ،والحجاب يزيد المؤمنة جمالا ،ويحمي البشرة من نار تلظى، ويقيم بإذن الله من النظرات المسمومة ،ويعطي مفعولا أكيدا لمن تريد الراخة النفسية،
مظهرك طهرك عفافك أغلى ماتملكيه فإياك أن تجعلي منهم سلعة تشترين بها قلوب الطائشين ،وحبا مزيفا لاقيمة له، وإياك وثناء من لاأخلاق لهم ،إياك وصديقات السوء ،إياك ودعاة التبرج والإختلاط ،إياك ومن يزينون المعاصي ويطربون للمنكرات ،فهم جميعا لن يغنوا عنك من الله شيئا في يوم: ويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ويليتني لم اتخذ فلانا خليلا ،قيمتك العظيمة في اعتصامك بدينك وليست قيمتك بالإنبهار بالمشاهير ونلاحقتهم في تويتر وووالخ فكوني أنتي المشهورة في الملأ الأعلى بعفافك .
 
M

MARYTA

:: عضو مُشارك ::
إنضم
29 مارس 2020
المشاركات
106
النقاط
513
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
سلمت يمناك على الطرح المميز
مبدعة كعادتك🦋🦋
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top