تهنئة للاخت @ماغيكاي تشان

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
:: مشرفة ::نجمة اللمة
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
- إنضم
- 27 جويلية 2018
- المشاركات
- 3,770
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- 2,491
- محل الإقامة
- من قلب الاحزان
- الجنس
- أنثى
أّلَََسِـلَأّمً عٌٌٌلَيِّکْم....
أّهّـلَ أّلَلَمًةّ أّلَکْرأّمً
نتشارك تحت ظل هذا الصرح
احزاننا الامناا وافراحناا
اليوم والحمد لله
بلغنى خبر اسعد قلبي
الا هو خطوبة
الاخت @ماغيكاي تشان
الف الف مبرووك
ونقولولها ارمى القبقاب خلى السيد يعيش
هيااا تولويييييلااا
أّهّـلَ أّلَلَمًةّ أّلَکْرأّمً
نتشارك تحت ظل هذا الصرح
احزاننا الامناا وافراحناا
اليوم والحمد لله
بلغنى خبر اسعد قلبي
الا هو خطوبة
الاخت @ماغيكاي تشان
الف الف مبرووك
ونقولولها ارمى القبقاب خلى السيد يعيش
هيااا تولويييييلااا
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