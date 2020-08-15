تهنئة للاخت @ماغيكاي تشان

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مشرفة ::نجمة اللمة
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
3,770
النقاط
2,491
محل الإقامة
من قلب الاحزان
الجنس
أنثى
أّلَََسِـلَأّمً عٌٌٌلَيِّکْم....
أّهّـلَ أّلَلَمًةّ أّلَکْرأّمً


نتشارك تحت ظل هذا الصرح
احزاننا الامناا وافراحناا


اليوم والحمد لله
بلغنى خبر اسعد قلبي
الا هو خطوبة
الاخت @ماغيكاي تشان
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الف الف مبرووك

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ونقولولها ارمى القبقاب خلى السيد يعيش 😂😂

هيااا تولويييييلااا


 
آخر تعديل:
afnene

afnene

:: عضو مُتميز ::
إنضم
14 أوت 2014
المشاركات
695
النقاط
551
محل الإقامة
وهران
الجنس
أنثى
اااالف مبروك شيماء😍😘
يويويويو 👏
ربي يكملك بالخير أن شاء الله
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
10,045
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
الف مبروك الف مبروك
🎇🎉🎏
الف مبروك الف مبروك
💮💐🌹🥀🌷🌺🌸🏵
عقبال الزواج إن شاء الله
 
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