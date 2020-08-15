الضغط النفسي .. .

Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو مُشارك ::
إنضم
26 جويلية 2019
المشاركات
188
النقاط
21
العمر
25
محل الإقامة
الدوله العميقة "
الجنس
ذكر
"الضغط_النفسي لا تظهر أعراضه سريعًا، فقد تجد شخصًا يعاني من الضغط ومع ذلك يمارس حياته الاجتماعية والعملية بشكل طبيعي ، يلتقط الصور ، يكتب منشورات ساخرة ، ويسخر من الحزن والكأبة وحين تشعر باليأس قد يكون أول من يحفزك ويدفعك للأمام ..​
وفي لحظة ينفجر هذا الضغط فـ يميل أكثر للعزلة ، يمارس طقوس حزنه سراً ، لا يتحدث كثيراً مع الناس ، وتصبح كل أهدافه في الحياة أن تنتهي هذه الألآم ..
 
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