"الضغط_النفسي لا تظهر أعراضه سريعًا، فقد تجد شخصًا يعاني من الضغط ومع ذلك يمارس حياته الاجتماعية والعملية بشكل طبيعي ، يلتقط الصور ، يكتب منشورات ساخرة ، ويسخر من الحزن والكأبة وحين تشعر باليأس قد يكون أول من يحفزك ويدفعك للأمام ..​

وفي لحظة ينفجر هذا الضغط فـ يميل أكثر للعزلة ، يمارس طقوس حزنه سراً ، لا يتحدث كثيراً مع الناس ، وتصبح كل أهدافه في الحياة أن تنتهي هذه الألآم ..