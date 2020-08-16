كفاك يا نفسي العصيان

لَطَالَمَا أحدثُ نفسي لعصيانها .. وقبحِ ماضيهَا وغَيِّهَا ..

و تهجُمِهَا على العِصيانِ والخَورْ .. و سوادهَا المُفحمُ وطيشهَا ..

هي النفسُ أحبائي لا تملْ .. منِ الذنوبِ والرذائلِ وعِشْقِهَا ..

حاولتُ مراراً ضربهاَ وتوبيخهَا .. ونهزهَا عَنْ قبحِهَا ونهرهَا ..

يا آللهُ يا عظيمَ الورى والسمَا .. وكلُ ما في الخليقةِ وما خلقْتَهَا ..

أنتَ العزيزُ الغفّارُ ؛ الجبّارُ .. أنتَ وحدكَ ما للذنوبِ غفرْتَهَا ..

عفوكَ أرجوا ؛ يا رحمنُ .. كفّرْ سيئاتِنَا وبعفوكَ فامْحُهَا ..