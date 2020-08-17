صلاح أهل القرآن



قال ميمون بن مهران رحمه الله: "لَوْ صَلَحَ أَهْلُ الْقُرْآنِ صَلَحَ النَّاسُ" أخلاق حملة القران للآجري (40).



أهل القرآن قدوة للناس فإذا صلحوا اقتدى الناس بهم في الخير وائتموا بهم، لكن المصيبة إذا فسدوا فإن في فساد من يحمل في صدره القرآن جناية عظيمة على الناس وعلى المجتمع الذي يعيش فيه، فصلاح أهل القرآن صلاح للناس وفساد أهل القرآن فساد للناس لكونهم في موطن قدوة.



المصدر موقع الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله