جاتناا ضيفة في زمان الكورونا 😓😓شوفو وش حضرت

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
:: مشرفة ::نجمة اللمة
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
- إنضم
- 27 جويلية 2018
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- محل الإقامة
- من قلب الاحزان
- الجنس
- أنثى
أّلَسِـلَأّمً عٌلَيِّکْمً وٌرحًمًةّأّلَلَهّـ وٌبًرکْأّتٌـهّـ
ان شاءالله الكل في
تمام الصحة والعافية
كيما قتلكم فالعنوان وميخالكمش جات الكورونا وقلبت الامور
راساا على عقب
ربي يرفع علينا هذا الوباء
ميخفاش انوو قطعناا بعضنا
معدناش نزورو بعضنا الله غالب ضروف تتطلب هذااا
~~~~~~هذا ميعنيش منحكووش مع بعضنا عبر الهاتف باه نعرفووو حوال بعضنا~~~~~~
المهم عندها يمات رن الهاتف خالتى لعزيزة الوالو قاتلك رانى جايتكم زيارة
وش نحضرووو هادي اهم حاجه
شوفو معاياا وش حضرت
حلوة بكريمة القوفريط
صابلي بحلوة الترك والفول السودانى
صابلي الدمعة بذوق جوز الهند
في فُـيِّ أّلَخِـتٌـأّمً
نِتٌـمًنِى يِّنِأّلَ أّلَمًوٌضًـوٌعٌ أّعٌجّأّبًکْمً وٌٌٌٌأّسِـِـتٌـٌـحًًسِـأّنِکْمً
دٍمًتٌـمً فُـيِّ رعٌأّيِّةّأّلَلَهّ ـوٌحًفُـظُهّـ
ان شاءالله الكل في
تمام الصحة والعافية
كيما قتلكم فالعنوان وميخالكمش جات الكورونا وقلبت الامور
راساا على عقب
ربي يرفع علينا هذا الوباء
ميخفاش انوو قطعناا بعضنا
معدناش نزورو بعضنا الله غالب ضروف تتطلب هذااا
~~~~~~هذا ميعنيش منحكووش مع بعضنا عبر الهاتف باه نعرفووو حوال بعضنا~~~~~~
المهم عندها يمات رن الهاتف خالتى لعزيزة الوالو قاتلك رانى جايتكم زيارة
وش نحضرووو هادي اهم حاجه
شوفو معاياا وش حضرت
حلوة بكريمة القوفريط
صابلي بحلوة الترك والفول السودانى
صابلي الدمعة بذوق جوز الهند
في فُـيِّ أّلَخِـتٌـأّمً
نِتٌـمًنِى يِّنِأّلَ أّلَمًوٌضًـوٌعٌ أّعٌجّأّبًکْمً وٌٌٌٌأّسِـِـتٌـٌـحًًسِـأّنِکْمً
دٍمًتٌـمً فُـيِّ رعٌأّيِّةّأّلَلَهّ ـوٌحًفُـظُهّـ