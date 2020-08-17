جاتناا ضيفة في زمان الكورونا 😓😓شوفو وش حضرت

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مشرفة ::نجمة اللمة
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
من قلب الاحزان
الجنس
أنثى
أّلَسِـلَأّمً عٌلَيِّکْمً وٌرحًمًةّأّلَلَهّـ وٌبًرکْأّتٌـهّـ

🤗🤗🤗🤗🤗
ان شاءالله الكل في
تمام الصحة والعافية


كيما قتلكم فالعنوان وميخالكمش جات الكورونا وقلبت الامور
راساا على عقب
😔😔
ربي يرفع علينا هذا الوباء

ميخفاش انوو قطعناا بعضنا
معدناش نزورو بعضنا الله غالب ضروف تتطلب هذااا 😓😓
~~~~~~هذا ميعنيش منحكووش مع بعضنا عبر الهاتف باه نعرفووو حوال بعضنا~~~~~~
المهم عندها يمات رن الهاتف خالتى لعزيزة الوالو قاتلك رانى جايتكم زيارة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
وش نحضرووو هادي اهم حاجه

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شوفو معاياا وش حضرت

حلوة بكريمة القوفريط
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صابلي بحلوة الترك والفول السودانى
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صابلي الدمعة بذوق جوز الهند
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في فُـيِّ أّلَخِـتٌـأّمً
نِتٌـمًنِى يِّنِأّلَ أّلَمًوٌضًـوٌعٌ أّعٌجّأّبًکْمً وٌٌٌٌأّسِـِـتٌـٌـحًًسِـأّنِکْمً

دٍمًتٌـمً فُـيِّ رعٌأّيِّةّأّلَلَهّ ـوٌحًفُـظُهّـ
 
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