جاتناا ضيفة في زمان الكورونا 😓😓شوفو وش حضرت







ان شاءالله الكل في

تمام الصحة والعافية





كيما قتلكم فالعنوان وميخالكمش جات الكورونا وقلبت الامور أّلَسِـلَأّمً عٌلَيِّکْمً وٌرحًمًةّأّلَلَهّـ وٌبًرکْأّتٌـهّـ

راساا على عقب

ربي يرفع علينا هذا الوباء

ميخفاش انوو قطعناا بعضنا

معدناش نزورو بعضنا الله غالب ضروف تتطلب هذااا

~~~~~~هذا ميعنيش منحكووش مع بعضنا عبر الهاتف باه نعرفووو حوال بعضنا~~~~~~

المهم عندها يمات رن الهاتف خالتى لعزيزة الوالو قاتلك رانى جايتكم زيارة

وش نحضرووو هادي اهم حاجه

شوفو معاياا وش حضرت

حلوة بكريمة القوفريط

















صابلي الدمعة بذوق جوز الهند صابلي بحلوة الترك والفول السودانىصابلي الدمعة بذوق جوز الهند

في فُـيِّ أّلَخِـتٌـأّمً

نِتٌـمًنِى يِّنِأّلَ أّلَمًوٌضًـوٌعٌ أّعٌجّأّبًکْمً وٌٌٌٌأّسِـِـتٌـٌـحًًسِـأّنِکْمً

دٍمًتٌـمً فُـيِّ رعٌأّيِّةّأّلَلَهّ ـوٌحًفُـظُهّـ