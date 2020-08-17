بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

يقول ابن القيم: كثيرا ماكنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول:

"إياك نعبد"

تدفع الرياء ،

"وإياك نستعين"

تدفع الكبرياء، فإذا عوفي ب

"إياك نستعين "

ومن مرض الضلال والجهل ب

"إهدنا الصراط المستقيم" ،

عوفي من أمراضه وأسقامه ورفل في أثواب العافية وتمت عليه النعمة، وكان من المنعم عليهم

"صراط الذين أنعمت عليهم" "غير المغضوب عليهم"

وهم أهل فساد ،القصد: الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه ،

"ولا الضالين"