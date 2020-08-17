اميرة المدائن
:: نجمة اللمة::
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بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
يقول ابن القيم: كثيرا ماكنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: "إياك نعبد" تدفع الرياء ،"وإياك نستعين" تدفع الكبرياء، فإذا عوفي ب "إياك نستعين " ومن مرض الضلال والجهل ب"إهدنا الصراط المستقيم" ،عوفي من أمراضه وأسقامه ورفل في أثواب العافية وتمت عليه النعمة، وكان من المنعم عليهم "صراط الذين أنعمت عليهم" "غير المغضوب عليهم" وهم أهل فساد ،القصد: الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه ،"ولا الضالين"وهم أهل فساد العلم، الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه،وحق لسورة تشتمل على هذين الشفاءين :أن يستشفى بها من كل مرض ،وهذا من عظيم فهم علماء الأمة في تفسير القرآن. مدارج السالكين.
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
يقول ابن القيم: كثيرا ماكنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: "إياك نعبد" تدفع الرياء ،"وإياك نستعين" تدفع الكبرياء، فإذا عوفي ب "إياك نستعين " ومن مرض الضلال والجهل ب"إهدنا الصراط المستقيم" ،عوفي من أمراضه وأسقامه ورفل في أثواب العافية وتمت عليه النعمة، وكان من المنعم عليهم "صراط الذين أنعمت عليهم" "غير المغضوب عليهم" وهم أهل فساد ،القصد: الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه ،"ولا الضالين"وهم أهل فساد العلم، الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه،وحق لسورة تشتمل على هذين الشفاءين :أن يستشفى بها من كل مرض ،وهذا من عظيم فهم علماء الأمة في تفسير القرآن. مدارج السالكين.