بلاغة الا مام على رضى الله عنة فى خطاب بلا نقاط

ننقل لكم من بلاغة الامام على رضى الله وكرم الله وجهه... .. قيل لعلي بن ابي طالب ( ع )

أي حروف العربية أكثر نطقا وأكثر كتابة؟

قال : الألف (أ)

فقيل له : أتستطيع أن تخطب خطبة بلا ألف

.. فوقف خطيبا وقال :

حمدت من عظمت منته وسبغت نعمته وسبقت رحمته غضبه ، وتمت كلمته ، ونفذت مشيئته ، وبلغت قضيته ، حمدته حمد مُقرٍ بربوبيته ، متخضع لعبوديته ، متنصل من خطيئته ، متفرد بتوحده ، مؤمل منه مغفرة تنجيه يوم يشغل عن فصيلته وبنيه ، ونستعينه ونسترشده ونستهديه ، ونؤمن به ونتوكل عليه وشهدت له شهود مخلص موقن ، وفردته تفريد مؤمن متيقن ، ووحدته توحيد عبد مذعن ، ليس له شريك في ملكه ولم يكن له ولي في صنعه ، جلَّ عن مشير ووزير ، وعن عون ومعين ونصير ونظير علم ولن يزول كمثله شيءٌ وهو بعد كل شيءٍ .

رب معتز بعزته ، متمكن بقوته ، متقدس بعلوّه متكبر بسموّه ليس يدركه بصر ، ولم يحط به نظر قوي منيع ، بصير سميع ، رؤوف رحيم ، عجز عن وصفه من يصفه ، وضل عن نعته من يعرفه ، قرب فبعد وبَعُد فقرب ، يجيب دعوة من يدعوه ، ويرزقه ويحبوه ، ذو لطف خفي ، وبطش قوي ، ورحمة موسعة ، وعقوبة موجعة ، رحمته جنة عريضة مونقة ، وعقوبته جحيم ممدودة موبقة ، وشهدت ببعث محمد رسوله وعبده وصفيه ونبيه ونجيه وحبيبه وخليله .

وتحدوه بخطبة أخرى بكلام عربي بلا نقط على الحروف

فلا (خ ) ولا (غ ) ولا (ف ) ولا (ق) ولا ( ث) ولا (ض) ولا (ن) ولا (ت) ولا (ب) ولا (ي) ولا (ش) ولا (ظ) ولا( ز) ولا (ة ) ولا( ذ)

فخطب فقال :

الحمد لله الملك المحمود ، المالك الودود مصور كل مولود ، مآل كل مطرود ساطع المهاد وموطد الأوطاد ومرسل الأمطار ، ومسهل الأوطار وعالم الأسرار ومدركها ومدمر الأملاك ومهلكها ومكور الدهور ومكررها ومورد الأمور ومصدرها عم سماحه وكمل ركامه وهمل وطاوع السؤال والأمل أوسع الرمل وأرمل أحمده حمدا ممدودا وأوحده كما وحد الأواه وهو الله لا إله للأمم سواه ولا صادع لما عدله وسواه، أرسل محمدا علما للإسلام ، وإماما للحكام...

اي عبقرية يحملها هذا الرجل ( ع)