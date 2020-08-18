قصتي مع الكهول _ جزء الأول

#الكهول_اليوم كان عندي شغل فالبريد ...ايا شوية جاء واحد الكهل لا كمامة لا شكبي داخل بلاطاي 99 ايا جبدت روحي عليه ... هكداك و اكتيفا مود #الكهل_الخارق و بدا يحكي معايا و على الجيل الذهبي تاعهم ....و بلي الجيل تاعنا حابس و انا نقولو لالا حتى طاح معايا فموضوع الثقافةقالي :"يا ودي نتوما شباب تاع دوك تبعوا المظاهر ..حنا بكري كنا نحوسوا نثقفوا ..ما تحgرش كي تشوفنا هكدا ..حنا نعرفوا التاريخ نعرفوا الادب ... فاهمين الفن ..نتوما الجيل تاع دوكا جهال رغم التكنلوجيا"اجبته: عمو تعرف اتفاقية سالت الثانية ؟ تعرف اتفاقية هلسنكي؟ تعرف شكون لي ألف Moonlight serenade؟فكوف نفسه قائلا :لالا منعرفش ..بصح السخانة اليوم راهي دور جوايه 38° ..ان شاء الله برك يخلوني ندخل بلا كمامةروح عمو روووح دوك نخطبلك بنتك تعشي ترقيلها باش تنساني حتى تموتلك فيدك شغل دوبلي كات#موضوع للقصرة ليس الا (للجماع الجديين فوق الحد )