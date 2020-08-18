إليــكِ ...

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

ماهكذا يكون الحجاب يافتاة الإسلام

لاتكوني من المتبرجات بالحجاب:

بلباسك الضيق، بلبس البنطال وغطاء الرأس المزركش الملفت، بعباءتك المزركشة وغطاء رأسك الرقيق ،بساعديك المكشوفين وقدميك العاريتين، بمشيتك المتكسرة وخطواتك المقيدة المتكلفة ،بنظراتك المتلفتة وصوتك المتغنج وضحكاتك الرنانة، بعطرك الفواح وبحذائك ذي الكعب العالي والصوت الرنان بالزينة والألوان الصارخة التي تبدو على وجهك ،الحجاب فرض وليس رمز، فرضه الله تعالى على النساء البالغات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم

،قال الله تعالى :"وماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم "

والآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة في هذا الموضوع لايمكن أن ينكرها أحد،

صفات الحجاب الشرعي ،مواصفات الحجاب الشرعي والشروط الواجب توفرها مجتمعة حتى يكون الحجاب شرعيا:

الأول:

ستر جميع بدن المرأة على الراجح

الثاني:

أن لايكون الحجاب في نفسه زينة

الثالث:

أن يكون صفيقا ثخينا لايشف

رابعا:

أن يكون فضفاضا واسعا غير ضيق

الخامس:

أن لايكون مبخرا مطيبا

السادس:

أن لايشبه ملابس الكافرات

السابع:

أن لايشبه ملابس الرجال

الثامن:

أن لايقصد به الشهرة بين الناس