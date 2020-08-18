°°°|| الحظات الاولى في الجنة اقرا الراحة النفسية في اعلى مستوى||≋.≋.≋•كيف ستكون أول لحظة، وأول ليلة، و أول صباح في الجنة، و قد إنتهى العمل و التكليف وفرغ الناس من الحساب، اختفى العداب واختفت الهالات السوداء وغادرنا النفاق و الشرور و الحروب الكراهية و إختفاء الشيب ووهن العظام والأمراض و ضيق الصدر و الأدوية و الأجهزة و المهدئات||٠•حين نلتقي بالأنبياء ونسلم على الصحابة، ونتعرف على علماء الأمة، ونشاهد مجاهديها ونرى شهداءها، ونبصر الملائكة بأعيننا رأي العين||٠•حين يلتقي الحبيب بحبيبه، والصديق بصديقه، أجل في ذلك المكان الذي تعاهدا بالالتقاء به، و أي لقاء!!، لا يشبه لقاء الحياة أبدا، إنه لقاء الخلود||٠•ويقال لنا هذا أبو بكر، وهناك عمر، والجالس تحت الشجرة هو ابن الوليد، ونسمع صوتا عذبا فيهلل الجميع هذا نبي الله داوود، ويتبعه صوت فيقال بلال يؤذن، إذن سنرى النبي صلى الله عليهم وسلم الآن ||٠•حين نلتقي بأحبة ماتوا منذ زمان وغابوا عن أعينناحين يلتقي الإبن البار بأمه، والشيخ الفان بإبنته، واليتيم بوالديه، و الوالدان بإبنهما الذي مات صغيرا وودع لهما الحياة||٠•حين نرى المريض شفي، والمهموم سعد، والشيخ عاد شابا، والعجوز رجعت فاتنة||•||•وأخيرا اللهم ارزقنا الجنة وإغفر لنا جميعا||•