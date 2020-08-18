برشلونة لا تنوي التخلي عن ليونيل ميسي

Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو مُشارك ::
إنضم
26 جويلية 2019
المشاركات
267
النقاط
21
العمر
25
محل الإقامة
الدوله العميقة "
الجنس
ذكر
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اكدت التقارير الصحفية أن إدارة برشلونة لا تنوي التخلي عن ليونيل ميسي بسهولة على الرغم من غضبه العارم ضد المسؤولين.

واشتغل غضب ميسي ضد الإدارة عقب هزيمة الفريق المدوية أمام بايرن ميونيخ بثمانية أهداف بدوري أبطال أوروبا.

وأشارت التقارير بأن إدارة برشلونة تقدر غضب اللاعب وسوف تحترم أي قرار سوف يتخذه لكن لن يتم التنازل عنه بسهولة.

ويرتبط ميسي بعقد ينتهي في صيف عام ٢٠٢١ ويحتوي على شرط جزائي قدره ٧٠٠ مليون يورو.
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
12,501
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
اخي ديلور الاستقرار للاندية جيد
لكن المبالغة في الاستقرار يصبح روتين و ملل

البرسا دخلت مرحلة الملل و هي بحاجة لنغيير جلدها
و إلا الموسم القادم سيكون الأسوأ في تاريخها

ميسي نفس الشي لازم يغير الاجواء لكي يحيا رياضيا من جديد
 
Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو مُشارك ::
إنضم
26 جويلية 2019
المشاركات
267
النقاط
21
العمر
25
محل الإقامة
الدوله العميقة "
الجنس
ذكر
قال الامين محمد:
اخي ديلور الاستقرار للاندية جيد
لكن المبالغة في الاستقرار يصبح روتين و ملل

البرسا دخلت مرحلة الملل و هي بحاجة لنغيير جلدها
و إلا الموسم القادم سيكون الأسوأ في تاريخها

ميسي نفس الشي لازم يغير الاجواء لكي يحيا رياضيا من جديد
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نفس فكرتك على كلن هدوين كنت نتبع في مقابلة صحفية تاع بارتوميو رئيس نادي برشلونة

لعبنها بالحرف الواحد رايح يكون فيه تغيرر جذري ويغير بعض الاعبين ويخلي البعض ... دوك شوية ونحك المقابلة تاعو في المنتدى ...
 
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