اكدت التقارير الصحفية أن إدارة برشلونة لا تنوي التخلي عن ليونيل ميسي بسهولة على الرغم من غضبه العارم ضد المسؤولين.واشتغل غضب ميسي ضد الإدارة عقب هزيمة الفريق المدوية أمام بايرن ميونيخ بثمانية أهداف بدوري أبطال أوروبا.وأشارت التقارير بأن إدارة برشلونة تقدر غضب اللاعب وسوف تحترم أي قرار سوف يتخذه لكن لن يتم التنازل عنه بسهولة.ويرتبط ميسي بعقد ينتهي في صيف عام ٢٠٢١ ويحتوي على شرط جزائي قدره ٧٠٠ مليون يورو.