الفرق بين الذنوب والسيئات

Ma$Ter

Ma$Ter

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🔳الفرق بين الذنوب والسيئات 🔳:

قال العلامة ابن القيم الجوزية - رحمه الله - :

حيثما وردت الذنوب في القرآن فالمراد بها الكبائر
وحيثما وردت السيئات فالمراد بها الصغائر
وعند التأمل في آيات القرآن الكريم نجد :
أن لفظ ( المغفرة ) يرد مع الذنوب
ولفظ ( التكفير ) يرد مع السيئات
قال - تعالى - : { ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا }
وذلك لأن لفظ ( المغفرة ) يتضمن الوقاية والحفظ.ك
و( التكفير ) يتضمن الستر والإزالة
والدليل على أن السيئات هي الصغائر ، والتكفير لها قوله - تعالى - :
{ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم } .
مدارج السالكين (٣١٧/١)
 
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