آه يازمن كورونا

حامدعبدربه

حامدعبدربه

:: عضو منتسِب ::
إنضم
19 أوت 2020
المشاركات
4
النقاط
3
العمر
40
محل الإقامة
الامارات العربية المتحدة
الجنس
ذكر
آه يا زمن كورونا فرقت بينى وبين صحابى *** وأضحى اللقاء بيننا هاتفا دون إلتقائى
فلم أعد أطيق أبدا كمامة تحبس أنفاسى*** محبسى صار بيتى أمتهم أنا أنتظر عقابى ؟
يارب إذا كان هذا قدرك فأنا عبدك المطيع *** لكن يارب قد أرقنى الإنتظاروزادمصابى
إليك وحدك أشكو ضعف قوتى وهوانى *** فأنت الذى تشفى وعندك وحده دوائى
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
10,160
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو مُشارك ::
إنضم
26 جويلية 2019
المشاركات
275
النقاط
21
العمر
25
محل الإقامة
الدوله العميقة "
الجنس
ذكر
/

ههه عجبوني الكلمات والانتقاء ... اه يا الكورونا خليتيني مسوس ...

ربي شافينا ان شاء الله ويبعد علينا هذا الوباء
 
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