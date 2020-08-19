آه يازمن كورونا

حامدعبدربه
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 19 أوت 2020
- المشاركات
- 4
- النقاط
- 3
- العمر
- 40
- محل الإقامة
- الامارات العربية المتحدة
- الجنس
- ذكر
آه يا زمن كورونا فرقت بينى وبين صحابى *** وأضحى اللقاء بيننا هاتفا دون إلتقائى
فلم أعد أطيق أبدا كمامة تحبس أنفاسى*** محبسى صار بيتى أمتهم أنا أنتظر عقابى ؟
يارب إذا كان هذا قدرك فأنا عبدك المطيع *** لكن يارب قد أرقنى الإنتظاروزادمصابى
إليك وحدك أشكو ضعف قوتى وهوانى *** فأنت الذى تشفى وعندك وحده دوائى
فلم أعد أطيق أبدا كمامة تحبس أنفاسى*** محبسى صار بيتى أمتهم أنا أنتظر عقابى ؟
يارب إذا كان هذا قدرك فأنا عبدك المطيع *** لكن يارب قد أرقنى الإنتظاروزادمصابى
إليك وحدك أشكو ضعف قوتى وهوانى *** فأنت الذى تشفى وعندك وحده دوائى