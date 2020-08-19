آه يازمن كورونا

آه يا زمن كورونا فرقت بينى وبين صحابى *** وأضحى اللقاء بيننا هاتفا دون إلتقائى

فلم أعد أطيق أبدا كمامة تحبس أنفاسى*** محبسى صار بيتى أمتهم أنا أنتظر عقابى ؟

يارب إذا كان هذا قدرك فأنا عبدك المطيع *** لكن يارب قد أرقنى الإنتظاروزادمصابى

إليك وحدك أشكو ضعف قوتى وهوانى *** فأنت الذى تشفى وعندك وحده دوائى