كان داخل المسجد بدون كمامة !

كنا داخلين نصليو العصر.. جا داخل واحد يصلي بدون كمامة و بدون سجادة.. الشخص لي يكونطرولي فالباب حبسو و قالو ويني سجادتك و كمامتك.. قالو انا ماش منا راني فايت پاصاجي برك الكمامة عندي بصح ما عنديش سجادة.. بكل هدوء ناض جابلو سجادة و كمامة و قالو تفضل هاك هادو اديهم و ادخل صلي.. سقسيتو قلتلو هادو تاع المسجد بعد؟ ولا وزارة الشؤون الدينية لي وزعتهم؟ .. قالي لا هادي لا هادي.. هذا واحد داخل يصلي كيفكم و شافنا نردو فالناس هكا.. راح جاب سجادات و كمامات خلاهم فالمسجد.. و قالي هكا باه البرانية يصليو ما تزيدش تردهم و كي يخلصو هادو نزيد نجيب.. قولهم يدعيولي برك كي يصليو عليهمرأيت أن الموقف نبيل جدا و يستحق الذكر.. و يا حبدا لو تعمم مثل هذه الأمور الجميلة بين أفراد المجتمع.مجهولون في الأرض تعرفهم السماء.