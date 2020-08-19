الدنيا سجن المؤمن

الدنيا سجنٌ والعبدُ سجينُها .. وليس للعبدِ أفضل من سجنِ هواهُ ..

الهوى أرْدَى الناسَ فكَانَ هالكهُم .. إلاّ منْ سلكَ الهُدى فاللهُ نُصراهُ ..

هو الهوى و قبيحٌ ريحهُ .. لا نرضاهُ ولا اللهُ يرضاهُ ..

سلخَ قلوبَ الزُهادِ والأتْقيَا .. فبادرناهُ بالسلخِ فبَقِرناهُ ..

وليسَ لسالكِ الهوى راحةً تُسْكِنُهُ .. ولا سبيلَ لهُ منَ الدنيَا منْ خيرٍ يهْواهُ ..

من أرادَ الفلاحَ فعليهِ بالعزمِ والجِدِّ.. في تحصيلهِ قبلَ فواته فهذا عند اللهِ أدْنَاهُ ..

ومنِ انكَبَّ على الباطل وأناخَ لهُ .. فهذا مُنْسلخٌ ضلَّ الصراطَ فاللهُ أخْزاهُ ..