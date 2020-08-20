حَبْ نْعَرَّسْ" 02:

النافذة الثانية تتعلق بالاجتهاد في البحث الذي يبدأ من التقصي عن بنت الحلال التي تتوفر فيها المواصفات المطلوبة، ومن جهة أخرى تكون غير مرتبطة

الخلاصة: "التَفِراجْ" وحده وكثرة "اللّهط" لن يفيد في الحصول على المُبتغى لكن إذا عزمت النية بصدق فيجب أن تجتهد في البحث وتبتعد عن القلق فإن عروسك قد تكون قريبة منك وتغفل عنها بالقلق، .