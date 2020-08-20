رجال المطافئ :

عبوس الوجه، يعتقل الابتسامة بين شفتيه، له حساسية مفرطة اتجاه الاخرين يخاف من لحظات الفرح، ويتبنى اسلوب الشك والريبة منهجا قي الحياة....حتى ملامح وجهه هي الاخرى تعلن الاستسلام و رفض تحدي الصعاب..اما قلبه فدوما رافع لشعار : لا مستقبل ولا امل في الحياة .

الآخرون من حوله يريدون مساعدته، واحيانا يبالغون في الخشية من غضبه...ولا يقاومون رؤية دموعه...يساعدون ويساعدون ..الى درجة انهم تحولوا الى رجال مطافئ، كلما ظهرت نار غضبه او انكساره هبوا إليه ...يمنحون ويساندون...

وكان من الواجب التعامل مع هذاالصنف بنوع من التغافل لمنحه فرصة لبناء قوة مواجهة ذاتية والتخلص من "التخرنبن" والاعتمادية...

مخ الهدرة: سيب عليك الهم ...درك يفيق لروحه..كاين نوع من الخلق مْكَسَر ْ ومعجون بالغم .