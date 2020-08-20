لتفائل بالخير دايما

يجب علينا أن نتفائل دايما بالخير وأن يكون الأمل معلق بالخالق عزوجل ، وحده القادر على كشف الغمة وزوال ما ألم بالعالم من مصيبة وكارثة (( فيروس- كورونا- قاتل)) لكن على الناس أن تتعظ وتعتبر فربما ضارة نافعة ، كثير من الناس تقدم على تناول الطعام لاتغسل يدها ، ويدخلون دورات المياه أعزكم الله ولايخسلون يدهم ، جاء هذا المرض كى ينبه إلى خطورة قلة النظافة ، ودورها فى نشر الفيروسات ، تعدى الإنسان وأفسد على مخلوقات الله التى لم تخلق لأكل الإنسان ((الخفاش)) الذى ثبت علميا إحتوائه على فيروسات خطيرة ، فالله سبحانه وتعالى خلق لنا الكثير صالح للأكل لكن الإنسان تعدى ويتحمل جيريرة فعلته .. نعم طال زمن المرض، ودمرت وأفلست كثير من المشروعات الصغيرة ، وزادت البطالة فى كل مكان فلم تعد هناك دولة غنية ودولة فقيرة ،الكل اليوم يعانى ،ولكن لافر لابد من الإحتراز والتعلق بالأمل، والرجوع إلى الله عزوجل، والتمسلك بالإيمان والتراحم بين الناس ، بغض النظر عن الدين أو العرق لأن اليوم الهم يشمل الجميع ولنتق الله فى كل تصرفاتنا .