#علاه why & #كيفاش how ..... الجلوسوفوبيا Glossophobia

ONjINE

ONjINE

:: عضو مُشارك ::
إنضم
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كعدد اول لسلسلة : #علاه why & #كيفاش how

حبيت يكون الموضوع واقعي ومعاش

اوكاي ... من العنوان ذكرت حاجة اسمها الجلوسوفوبيا ؟
اغلبيتكم تكونو تعرفوا او سمعتوا بحالة نفسية او مرضية او اضطراب اسمها _ فوبيا _
بون الفوبيا او الرهاب هي خوف غير عقلاني او لامبرر تجاه حاجة مثلا : Acrophobia اكروفوبيا وهي رهاب المرتفعات دوك وانت مثلا فالملاهي فهذيك العجلة الدوارة او في اعلى عمارة رح تحس يمكن بدوار خفيف لكن المصابين بالاكروفوبيا يحسو بنوبات هلع وضيق تنفس وخوف شديد لمجرد انهم فمكان مرتفع نورمالمو فهمتوني ؟

دوك الجلوسوفوبيا هي رهاب التكلم او القلق من الكلام و هو الخوف من التحدث أمام الجمهور. ويستمد كلمة جلوسوفوبيا من اللغة اليونانية وتعني اللسان
تشمل الأعراض السمع الحاد، وزيادة ضربات القلب وضغط الدم، وتوسع الحدقة، وزيادة التعرق وامتصاص الأكسجين، وتصلب الرقبة وأعلى عضلات الظهر وجفاف الفم.الرعشة التي لا يمكن السيطرة عليها شائعة أيضًا , صوت متوتر أو مرتجف، والتوقف المؤقت في الأصوات... واضحة ؟

نرجعوا لموضوعنا الاساسي :

سبب اختياري للجلوسوفوبيا انو 75٪ من جميع الأشخاص يعانون من القلق والعصبية عندما يتعلق الأمر بالتحدث أمام الجمهور.

لهنا رح ناقشوا الموضوع بعيدا عن الاعراض المرضية رح ناقشوه بصفتنا اشخاص عاديين ...

قبل منبدا فالاسئلة حبيت نشير لموضوع معين : الخطابة او فن الالقاء
وفنّ الخطابة هو فنٌّ يُعنى بإقناع الناس وإدهاشهم إما بالكلام وإما بالكتابة ونلقاوه واضح عند المتحدثين

الاسئلة :
- انت كفرد .. ليك تخيل معايا انك فقاعة اجتماعات او فقسم طلب منك الاستاذ او المدير انك تقوم وتقدم عرض ياترى وش رح يكون رايك الشخصي ؟ اذا الرفض علاه .. واذا تقبل علاه ؟
- هل تعتقد انك قادر تقدم خطاب كمتحدث فمنصة TEDx العالمية مثلا او فاجتماع او ملتقى امام عدد من الناس يمكن يكون اغلبهم غرباء ؟ ومتنساش تقولنا علاه اذا رفضت ولا قبلت ؟
- مارايك فسلاسة حديث المتحدثين والخطاب ؟ هل يمكن تكتسبها حتى انت ؟
- اذا كنت من المصابين بالجلوسوفوبيا واضطريت تنحط فموقف انك تقدم خطاب وش رح تدير ؟
- اثناء القائك لخطاب كيفاش تحافظ على تركيزك وتتتجنب التوتر ؟
- كيفاش تقنع الجمهور برايك وتوصل افكارك ؟

خلاص هذو الاسئلة لي جاو في بالي ونظن يكفوا

دوك نتمنى تدخلوا فالنقاش ويكون بطريقة فعالة بعيدة على الاجواء المكهربة 🙃

نفتح ليكم المجال للاقتراحات والنقاش ✨

في امان الله 🦋
 
ONjINE

ONjINE

:: عضو مُشارك ::
إنضم
13 سبتمبر 2019
المشاركات
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محل الإقامة
ويكفيني فخرا اني جزائرية
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