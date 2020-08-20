علاه why & #كيفاش how ..... الجلوسوفوبيا Glossophobia

او فاجتماع او ملتقى امام عدد من الناس يمكن يكون اغلبهم غرباء ؟ ومتنساش تقولنا علاه اذا رفضت ولا قبلت ؟

- مارايك فسلاسة حديث المتحدثين والخطاب ؟ هل يمكن تكتسبها حتى انت ؟

- اذا كنت من المصابين بالجلوسوفوبيا واضطريت تنحط فموقف انك تقدم خطاب وش رح تدير ؟

- اثناء القائك لخطاب كيفاش تحافظ على تركيزك وتتتجنب التوتر ؟

- كيفاش تقنع الجمهور برايك وتوصل افكارك ؟



السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهكعدد اول لسلسلة : #علاه why & #كيفاش howحبيت يكون الموضوع واقعي ومعاشاوكاي ... من العنوان ذكرت حاجة اسمها الجلوسوفوبيا ؟اغلبيتكم تكونو تعرفوا او سمعتوا بحالة نفسية او مرضية او اضطراب اسمها _ فوبيا _بون الفوبيا او الرهاب هي خوف غير عقلاني او لامبرر تجاه حاجة مثلا : Acrophobia اكروفوبيا وهيدوك وانت مثلا فالملاهي فهذيك العجلة الدوارة او في اعلى عمارة رح تحس يمكن بدوار خفيف لكن المصابين بالاكروفوبيا يحسو بنوبات هلع وضيق تنفس وخوف شديد لمجرد انهم فمكان مرتفع نورمالمو فهمتوني ؟دوك الجلوسوفوبيا هياو القلق من الكلام و هو الخوف من التحدث أمام الجمهور. ويستمد كلمة جلوسوفوبيا من اللغة اليونانيةتشمل الأعراض السمع الحاد، وزيادة ضربات القلب وضغط الدم، وتوسع الحدقة، وزيادة التعرق وامتصاص الأكسجين، وتصلب الرقبة وأعلى عضلات الظهر وجفاف الفم.الرعشة التي لا يمكن السيطرة عليها شائعة أيضًا , صوت متوتر أو مرتجف، والتوقف المؤقت في الأصوات... واضحة ؟نرجعوا لموضوعنا الاساسي :سبب اختياري للجلوسوفوبيا انو 75٪ من جميع الأشخاص يعانون من القلق والعصبية عندما يتعلق الأمر بالتحدث أمام الجمهور.لهنا رح ناقشوا الموضوع بعيدا عن الاعراض المرضية رح ناقشوه بصفتنا اشخاص عاديين ...قبل منبدا فالاسئلة حبيت نشير لموضوع معين : الخطابة او فن الالقاءوفنّ الخطابة هو فنٌّ يُعنى بإقناع الناس وإدهاشهم إما بالكلام وإما بالكتابة ونلقاوه واضح عند المتحدثينالاسئلة :- انت كفرد .. ليك تخيل معايا انك فقاعة اجتماعات او فقسم طلب منك الاستاذ او المدير انك تقوم وتقدم عرض ياترى وش رح يكون رايك الشخصي ؟ اذا الرفض علاه .. واذا تقبل علاه ؟- هل تعتقد انك قادر تقدم خطاب كمتحدث فمنصةالعالمية مثلاخلاص هذو الاسئلة لي جاو في بالي ونظن يكفوادوك نتمنى تدخلوا فالنقاش ويكون بطريقة فعالة بعيدة على الاجواء المكهربةنفتح ليكم المجال للاقتراحات والنقاشفي امان الله