غريبٌ أنا في أرضٍ تُفرخ الشّرَّ، وتُنبت الحسك والشوك والصّبّار.غريب أنا ألعق جروحي ، وأسير في غابة يتربّص فيها الإنسان لأخيه خلف كلّ تلّة وصخرة ومفترق.



غريب أنا في أرض تأكل أهلها وناسها ، وتبيع الكرامة بثلاثين من الفضّة وتروح ترفع الرأس عاليًا.



غريب أنا في ارض يصنع أهلوها الصّاروخ والذّرة ثمّ يتباكون وينوحون ويتذمّرون.



غريب أنا في ارضٍ تُسربل الأمل بالسّواد وتستر الخطيّة بأختها ، وتُكحِّل العيون بالرذيلة.



غريب أنا في ارض مطرها نفط ، وهواؤها طمع ونداها فضة ودولار.



غريب أنا في ارضٍ طلّقت العفوية والأصالة منذ قرون واعتنقت التزلّف والتبرّجَ والتقليد.



غريب أنا في هذه الأرض ، وسأبقى غريبا أزرع المحبة في الحقول حتى ولو خنقها الشوك ، وأبذر التسامح في النفوس حتى لو محقته سنابك الانتقام ...



غريبٌ أنا وأرنو إلى فوق..​