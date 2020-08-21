أكملت الأرض دورة حول الشمس

Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو مُشارك ::
إنضم
26 جويلية 2019
المشاركات
323
النقاط
41
العمر
25
محل الإقامة
الدوله العميقة "
الجنس
ذكر
اكملت الارض دورة حول الشمس
فأوْرَقَ شباب البَدرِ أخضَرَا​

إلهي اودعْتَ سِرّكَ فيهَا
فجَمالُ الروحِ عنْهُ أَسفَرَا
نضِرةٌ كالندى بريقُها
لو رآها طرد القمْحُ أَزهَرا
طِيبُ المِسكِ أثَرُ خَطوِهَا
يحتدِم الشوقُ إِنٰ يلمحَِ الأثرَا
تارة تمشي الهوينى و تارة تحلق
بُعْدُ خَطوِها يُبْكِي حتَّى الثّرَى
تسرقُ الانظارَ بنُورِ حُضُورِها
كُحلُ العينِ غَاليَتِي، تُسْعِدُ النََّظَرا
شَدَا قلَمِي بالحُبِّ فلمَّا حضَرَتْ
اسْقتْنِي أدَباً اخرَسَ بِي العِبَرا
تنثُرُ الودّ كغمامَةٍ محمودَةٍ
لا تخشى قِلَّةً ولا تَهابُ قَتَرا
و كأَنّ عُيُونَ المَحبَّةِ أُودِعَتْ بِهَا
رقْرَاقةُ النّبعِ تُغْدِقُ البَشَرَا
لا تسألوا عن انشغالي بها
تأمّلُ الجمالِ عبادَتي،
فأسبح بحمد خالقها إذا عبرتِ الفِكْرا
أَي وَاهِبَ هذي الروحِ حِلماً و عِلْمًا
بارِكْ لها دنيا و أُخرَى
قدْ وجَدتُ بخافِقي خَصْلةً لها
فربِّي حمدًا مَديدًا لكَ و شكْرَا
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
10,208
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
سلمت يمناك على ما خطت بورك فيك على الموضوع القيم جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top