أكملت الأرض دورة حول الشمس

اكملت الارض دورة حول الشمس

فأوْرَقَ شباب البَدرِ أخضَرَا​

إلهي اودعْتَ سِرّكَ فيهَافجَمالُ الروحِ عنْهُ أَسفَرَانضِرةٌ كالندى بريقُهالو رآها طرد القمْحُ أَزهَراطِيبُ المِسكِ أثَرُ خَطوِهَايحتدِم الشوقُ إِنٰ يلمحَِ الأثرَاتارة تمشي الهوينى و تارة تحلقبُعْدُ خَطوِها يُبْكِي حتَّى الثّرَىتسرقُ الانظارَ بنُورِ حُضُورِهاكُحلُ العينِ غَاليَتِي، تُسْعِدُ النََّظَراشَدَا قلَمِي بالحُبِّ فلمَّا حضَرَتْاسْقتْنِي أدَباً اخرَسَ بِي العِبَراتنثُرُ الودّ كغمامَةٍ محمودَةٍلا تخشى قِلَّةً ولا تَهابُ قَتَراو كأَنّ عُيُونَ المَحبَّةِ أُودِعَتْ بِهَارقْرَاقةُ النّبعِ تُغْدِقُ البَشَرَالا تسألوا عن انشغالي بهاتأمّلُ الجمالِ عبادَتي،فأسبح بحمد خالقها إذا عبرتِ الفِكْراأَي وَاهِبَ هذي الروحِ حِلماً و عِلْمًابارِكْ لها دنيا و أُخرَىقدْ وجَدتُ بخافِقي خَصْلةً لهافربِّي حمدًا مَديدًا لكَ و شكْرَا