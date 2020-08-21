أكملت الأرض دورة حول الشمس

Andy_Delort
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- ذكر
اكملت الارض دورة حول الشمس
فأوْرَقَ شباب البَدرِ أخضَرَا
فأوْرَقَ شباب البَدرِ أخضَرَا
إلهي اودعْتَ سِرّكَ فيهَا
فجَمالُ الروحِ عنْهُ أَسفَرَا
نضِرةٌ كالندى بريقُها
لو رآها طرد القمْحُ أَزهَرا
طِيبُ المِسكِ أثَرُ خَطوِهَا
يحتدِم الشوقُ إِنٰ يلمحَِ الأثرَا
تارة تمشي الهوينى و تارة تحلق
بُعْدُ خَطوِها يُبْكِي حتَّى الثّرَى
تسرقُ الانظارَ بنُورِ حُضُورِها
كُحلُ العينِ غَاليَتِي، تُسْعِدُ النََّظَرا
شَدَا قلَمِي بالحُبِّ فلمَّا حضَرَتْ
اسْقتْنِي أدَباً اخرَسَ بِي العِبَرا
تنثُرُ الودّ كغمامَةٍ محمودَةٍ
لا تخشى قِلَّةً ولا تَهابُ قَتَرا
و كأَنّ عُيُونَ المَحبَّةِ أُودِعَتْ بِهَا
رقْرَاقةُ النّبعِ تُغْدِقُ البَشَرَا
لا تسألوا عن انشغالي بها
تأمّلُ الجمالِ عبادَتي،
فأسبح بحمد خالقها إذا عبرتِ الفِكْرا
أَي وَاهِبَ هذي الروحِ حِلماً و عِلْمًا
بارِكْ لها دنيا و أُخرَى
قدْ وجَدتُ بخافِقي خَصْلةً لها
فربِّي حمدًا مَديدًا لكَ و شكْرَا