ستشرق الشمس من جديد ..

الأيام تمضي

ولا شيء جديد

سوى أننا في كل يوم

نثقل بالهموم والأحزان

والتي بدت كأرض تحمل

على ظهرها أطنانا من الأثقال

لكن قوة الايمان يظل ذاك

السراج الوهاج في القلوب

يعلمنا أن لا نستسلم

وأن نقاتل الصعوبات

ونقفز من فوق العثرات

وأن نصبر ونصبر

حتى يمل الصبر منا

لأننا نوقن بأن كل شيء مؤلم

سيطير مع الريح

وتعود نفوسنا هادئة

وكأن النسيم العليل

هب عليها بكل لطف

فالله لن يترك الأحزان

تتراقص على أرواحنا

فهو يدرك تماما بأننا

لنا طاقات محدودة

فنحن ضعفاء نحتاجه

في كل لحظة وفي كل وقت

نطمع كثيرا في لطفه وعنايته

وأننا حقا لم نعد نقوى في تحمل

أي شيء فنسقط

ولكن الأمل الكبير في الله

يجدد العزيمة

فهو العكاز الذي نتكئ عليه

حتى نحاول رويدا رويدا المسير

من جديد