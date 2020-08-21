مرة سنة ونصف على ذهابك !! 💔

Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو مُشارك ::
إنضم
26 جويلية 2019
المشاركات
323
النقاط
41
العمر
25
محل الإقامة
الدوله العميقة "
الجنس
ذكر
سلام عليكم

اود ان اعكي ابياتااا لشخص كان يكن لي حبا كبيرا
شخص كان بالنسبة عزيزا بشكل لا يصدق

غادرني منذ سنة ونصف حيث لا رجعة
اين ترك بصمة خالدة في شرايين قلبي تتمزق
كلما تذكرت ان الدنيا تأخذ عزيزا لك دون ان تسألك


عَلِيْلُ الهوىٰ لا يُرجٰى شفاؤُه
و داءُ الشوْقِ ليسَ له عِـقـارُ




فما عادَ يُجْدي إِنْتظاري لغَدي
و لمْ تعُدْ تفرِقُ أآذارٌ ام أيَّــارُ




محطَّمٌ قلبي و الوجدُ مكسورٌ
و العينُ ذابلةٌ و الجسمُ مُنهارُ




فيا روحُ روحــي و مُــرِّ بدارٍ
خطِّ على المـسافاتِ و الأسوارِ




اطْــرُقي بابَــها رويْداً رويْداً
و لا تُفْزعي من بها من صِغارِ




أَقْريئيهُم سَلامي و عَظيمَ وِدِّي
ثم انْــشـدي لهـم من أَشْــعاري




أخْبري ان قلبي قد تَفطَّر ألماً
على فِراقِ يَمامتي و أَطْياري




فخيالُك لمْ يُفــارقْني يومــاً
القلبُ صورتُه و الصدرُ إطارُ​
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
10,208
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
رحمه الله تعالى جعلنا و إياه الفردوس الأعلى يا رب العالمين اجمعين
بورك فيك على الكلمات القيمة و الهادفة
 
Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو مُشارك ::
إنضم
26 جويلية 2019
المشاركات
323
النقاط
41
العمر
25
محل الإقامة
الدوله العميقة "
الجنس
ذكر
قال إلياس:
رحمه الله تعالى جعلنا و إياه الفردوس الأعلى يا رب العالمين اجمعين
بورك فيك على الكلمات القيمة و الهادفة
إضغط للتوسيع...
يسرني جدا ان ارى مرورك بهاته الحلة💐

تشكرا صديقي تالله انك نير مثل القمر المشع في سماء الصحراء 🌿
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
10,208
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
قال Andy_Delort:
يسرني جدا ان ارى مرورك بهاته الحلة💐

تشكرا صديقي تالله انك نير مثل القمر المشع في سماء الصحراء 🌿
إضغط للتوسيع...
العفو اخي ، انتظر مني مفاجئة في بحر هذا الأسبوع لك إن شاء الله
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
10,208
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
قال Andy_Delort:
ان شاء الله اخي ، ^^ تسلم يداك 💯🌿
إضغط للتوسيع...
ان شاء الله و اياك ، تابع معي سلسلة من درر السلف على صفحة منتدى الشريعة الإسلامية إن شاء الله تستفيد منها و تفيد
 
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