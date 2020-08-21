مرة سنة ونصف على ذهابك !! 💔

سلام عليكم



اود ان اعكي ابياتااا لشخص كان يكن لي حبا كبيرا

شخص كان بالنسبة عزيزا بشكل لا يصدق



غادرني منذ سنة ونصف حيث لا رجعة

اين ترك بصمة خالدة في شرايين قلبي تتمزق

كلما تذكرت ان الدنيا تأخذ عزيزا لك دون ان تسألك





عَلِيْلُ الهوىٰ لا يُرجٰى شفاؤُه

و داءُ الشوْقِ ليسَ له عِـقـارُ









فما عادَ يُجْدي إِنْتظاري لغَدي

و لمْ تعُدْ تفرِقُ أآذارٌ ام أيَّــارُ









محطَّمٌ قلبي و الوجدُ مكسورٌ

و العينُ ذابلةٌ و الجسمُ مُنهارُ









فيا روحُ روحــي و مُــرِّ بدارٍ

خطِّ على المـسافاتِ و الأسوارِ









اطْــرُقي بابَــها رويْداً رويْداً

و لا تُفْزعي من بها من صِغارِ









أَقْريئيهُم سَلامي و عَظيمَ وِدِّي

ثم انْــشـدي لهـم من أَشْــعاري









أخْبري ان قلبي قد تَفطَّر ألماً

على فِراقِ يَمامتي و أَطْياري









فخيالُك لمْ يُفــارقْني يومــاً

القلبُ صورتُه و الصدرُ إطارُ​