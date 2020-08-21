قصتي مع الكهول" يوم الجمعة " _ الجزء الثاني

Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو مُشارك ::
إنضم
26 جويلية 2019
المشاركات
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العمر
25
محل الإقامة
الدوله العميقة "
الجنس
ذكر
كان احد الكهول في صلاة الجمعة .. اراه كل جمعة ذهبت رفقة ابي الى المسجد وانا صغير .. عندما يدخل .. عن طريقة مشيه تعرف أنه اكل جيدا على الغداء .. يجلس .. يبدأ الامام في الخطبة .. و يضربها برقدة وهو جالس .. شغل يطلع راسو و يغمض عينيه .. يبانلك راهو خاشع مع الامام لكنه في الحقيقة نائم .. تقام الصلاة .. يخطف روحو و يتيمم فالحيط .. والحيط مصبوغ .. شغل يتيمم بالزواق .. و يكبر ..
وكي يشوفني خارج شوية على الصف زعما يطبعني يقولي لازم جيبها سواسوا .. روح الحاج نتا راك موخد كامل جاي تعس فيا .. ارجو ان تكون بخير .. واذا مت .. ربي يرحمك .
 
Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو مُشارك ::
إنضم
26 جويلية 2019
المشاركات
327
النقاط
41
العمر
25
محل الإقامة
الدوله العميقة "
الجنس
ذكر
نسيت حاجة يعرف هذا النوع من الكهول ان لديه مكان لا يستطيع تغيره

واذا جلست في مكانه يجي ينوضك بحجة انه مكانه واعتاد عليه منذ سنين


ملاحظة: يختار الزاوية لي فيها المبرد صيفا ولب فيها المدفئة شتاءا


حقيقة تظن انه امسك قطعة من الجنة


🤣🤣

الموضوع هزلي يا جماعة" السيريو " الا انه مقتبس من الواقع
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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7 أفريل 2015
المشاركات
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2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
تم الاعتماد حبيبي ديلور
هههههه مازالت عندنا هته الامور و لم تنقرض هههههه

فكرتني بشيخ كنت نصلي حده كي نقبض
يحبس الصلاة و يضربني لليدين و قولي هبطهم هبطهم ههههه

ربي يرحم كل كبارنا
 
Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو مُشارك ::
إنضم
26 جويلية 2019
المشاركات
327
النقاط
41
العمر
25
محل الإقامة
الدوله العميقة "
الجنس
ذكر
قال الامين محمد:
تم الاعتماد حبيبي ديلور
هههههه مازالت عندنا هته الامور و لم تنقرض هههههه

فكرتني بشيخ كنت نصلي حده كي نقبض
يحبس الصلاة و يضربني لليدين و قولي هبطهم هبطهم ههههه

ربي يرحم كل كبارنا
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لديهم طاقة اجابية لس لها مثيل ههههه

كان عندنا واحد كهل عندما كنت صغيرا مختص في فك النزعات والضرب بلبيغة في نص الصلاو عندما يسمع ضجيج الاطفال ينضر الى الخلف يستهدف الطفل ثم يعطيه اما بسبرينشته او ببليغة ويصيح اخرج اخرج ثم يكمل الصلاة وكأنه شيئا لم يكن ههههه


ربي يحفضك راجل زين 🌿
 
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