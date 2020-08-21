قصتي مع الكهول" يوم الجمعة " _ الجزء الثاني

كان احد الكهول في صلاة الجمعة .. اراه كل جمعة ذهبت رفقة ابي الى المسجد وانا صغير .. عندما يدخل .. عن طريقة مشيه تعرف أنه اكل جيدا على الغداء .. يجلس .. يبدأ الامام في الخطبة .. و يضربها برقدة وهو جالس .. شغل يطلع راسو و يغمض عينيه .. يبانلك راهو خاشع مع الامام لكنه في الحقيقة نائم .. تقام الصلاة .. يخطف روحو و يتيمم فالحيط .. والحيط مصبوغ .. شغل يتيمم بالزواق .. و يكبر ..

وكي يشوفني خارج شوية على الصف زعما يطبعني يقولي لازم جيبها سواسوا .. روح الحاج نتا راك موخد كامل جاي تعس فيا .. ارجو ان تكون بخير .. واذا مت .. ربي يرحمك .