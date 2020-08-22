الكلمة الطيبة مطلوبة دائما لأن فيها الأجر عند الله سبحانه ةتعالى ،فربما تفعل مالم يستطيع شىء آخر فعله ، والله عزوجل يقول (( ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها فى السماء تؤتى اكلها كل حين بإذن ربها ويضر الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون ))

نعم كم تكون النصيحة الخالصة لوجه الله لأخيك أو صديقك تنفعه، حتى لايقع فى خطأ يندم عليه ، لكن من الذوق والخلق الكريم ألا تكون النصيحة أمام الناس وإحراج من تراه سوف يقع فى الخطأ ولكن تأخذه على جنب ليس بينهما غيرالله تعالى شاهدا وتنصحه ، حدث موقف لى من سنوات دخلت أصلى المسجد صلاة المغرب ، وأثناء وقوفى فى الصلاة لاحظت شابا أمامى يرتدى قميصا أبيضا لكن على الظهر توجد صورة فرس ( حصان) وعندما إنتهت الصلاة ، وضعت يدى على كتفه فإلتفت إلى وسلمت عليه ، وخرجت معه إلى خارج أسوار المسجد حتى وصلت معه إلى موقف سيارتى ، وقلت له أخى لى نصيحه إعتبرها من أخوك الأكبر ، قال تفضل قلت له توجد صورة حصان على قميصك من الخلف ، وهذا تصوير وأنت أمام الله وفى بيته لابد أن تلبس أحسن الثياب ، قال لى هل صورة الحصان حرام ، قلت له غير جائز شرعا وعليك التأكد من كلامى إذا كنت غيرمقتنع من مراجعة أحد علماء المسلمين ، قال لى جزاك الله خيرا ، لقد تكلمت مع الشاب بكلام طيب ودعيت له وأحس بالطمانينة وقال لى أنه لا يعرف أن لباس الثوب الذى به صور لحيوانات أو إنسان حرام وغيرجائز الصلاة فيه ، وأنه كان مارا بالطريق وسمع الآذان ودخل المسجد دون أن ينصحه أحد لأنه دخل وقت إقامة الصلاة ، قال لى : هل صلاته الآن تعتبر باطلة قلت فى إعتقادى لا لأنك لا تعرف حكم الشرع فى موضوع الثوب الذى به صورة حيوان لاتصلح به الصلاة .. وذهب الشاب إلى حال سبيله وهو مرتاح النفس ، وكذا يكون فعل الكلمة الطيبة ..