كيف تختار الموضوع ؟ يوم الامتحان !!

Andy_Delort
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 26 جويلية 2019
- المشاركات
- 343
- النقاط
- 41
- العمر
- 25
- محل الإقامة
- الدوله العميقة "
- الجنس
- ذكر
كيف تختار الموضوع ؟
يعتبر اختيار الموضوع يوم الامتحان، قرارًا هامًا جدًا لضمان النجاح
لا تختار الموضوع عشوائيا بدون تفكير، اختر جيدًا ولا تتردد بعد الاختيار.
ما يجب تجنب فعله
· اختيار الموضوع على الفور لأن نصّه قصير.
· اختيار الموضوع دون الاطلاع على المواضيع الأخرى.
· أن تختار موضوعًا، تدرسه مدة ساعة ثم تتوقف وتتراجع عنه وتأخذ موضوعًا آخرًا لأنك تضيع الوقت فلتحذر.
ما يجب فعله
· اقرأ كلّ المواضيع المقترحة جيدًا.
· استبعد الموضوع الذي يبدو لك أصعب.
· فيما يخص الموضوعات الأخرى : اقرأ كلاّ منهما، وضع علامة أمام كلّ سؤال يمكنك الجواب عنه.
· ثم اختر الموضوع الذي يحتوي على عدد أكبر من العلامات.
· اقرأ الموضوع جيدًا لتتأكد من حسن اختيارك، ثم اشرع في العمل دون تضييع للوقت
يعتبر اختيار الموضوع يوم الامتحان، قرارًا هامًا جدًا لضمان النجاح
لا تختار الموضوع عشوائيا بدون تفكير، اختر جيدًا ولا تتردد بعد الاختيار.
ما يجب تجنب فعله
· اختيار الموضوع على الفور لأن نصّه قصير.
· اختيار الموضوع دون الاطلاع على المواضيع الأخرى.
· أن تختار موضوعًا، تدرسه مدة ساعة ثم تتوقف وتتراجع عنه وتأخذ موضوعًا آخرًا لأنك تضيع الوقت فلتحذر.
ما يجب فعله
· اقرأ كلّ المواضيع المقترحة جيدًا.
· استبعد الموضوع الذي يبدو لك أصعب.
· فيما يخص الموضوعات الأخرى : اقرأ كلاّ منهما، وضع علامة أمام كلّ سؤال يمكنك الجواب عنه.
· ثم اختر الموضوع الذي يحتوي على عدد أكبر من العلامات.
· اقرأ الموضوع جيدًا لتتأكد من حسن اختيارك، ثم اشرع في العمل دون تضييع للوقت