كيف تختار الموضوع ؟ يوم الامتحان !!

كيف تختار الموضوع ؟



يعتبر اختيار الموضوع يوم الامتحان، قرارًا هامًا جدًا لضمان النجاح

لا تختار الموضوع عشوائيا بدون تفكير، اختر جيدًا ولا تتردد بعد الاختيار.



ما يجب تجنب فعله

· اختيار الموضوع على الفور لأن نصّه قصير.

· اختيار الموضوع دون الاطلاع على المواضيع الأخرى.

· أن تختار موضوعًا، تدرسه مدة ساعة ثم تتوقف وتتراجع عنه وتأخذ موضوعًا آخرًا لأنك تضيع الوقت فلتحذر.

ما يجب فعله

· اقرأ كلّ المواضيع المقترحة جيدًا.

· استبعد الموضوع الذي يبدو لك أصعب.

· فيما يخص الموضوعات الأخرى : اقرأ كلاّ منهما، وضع علامة أمام كلّ سؤال يمكنك الجواب عنه.

· ثم اختر الموضوع الذي يحتوي على عدد أكبر من العلامات.

· اقرأ الموضوع جيدًا لتتأكد من حسن اختيارك، ثم اشرع في العمل دون تضييع للوقت​