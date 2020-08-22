كيف تختار الموضوع ؟ يوم الامتحان !!

Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو مُشارك ::
إنضم
26 جويلية 2019
المشاركات
343
النقاط
41
العمر
25
محل الإقامة
الدوله العميقة "
الجنس
ذكر
كيف تختار الموضوع ؟

يعتبر اختيار الموضوع يوم الامتحان، قرارًا هامًا جدًا لضمان النجاح
لا تختار الموضوع عشوائيا بدون تفكير، اختر جيدًا ولا تتردد بعد الاختيار.

ما يجب تجنب فعله
· اختيار الموضوع على الفور لأن نصّه قصير.
· اختيار الموضوع دون الاطلاع على المواضيع الأخرى.
· أن تختار موضوعًا، تدرسه مدة ساعة ثم تتوقف وتتراجع عنه وتأخذ موضوعًا آخرًا لأنك تضيع الوقت فلتحذر.
ما يجب فعله
· اقرأ كلّ المواضيع المقترحة جيدًا.
· استبعد الموضوع الذي يبدو لك أصعب.
· فيما يخص الموضوعات الأخرى : اقرأ كلاّ منهما، وضع علامة أمام كلّ سؤال يمكنك الجواب عنه.
· ثم اختر الموضوع الذي يحتوي على عدد أكبر من العلامات.
· اقرأ الموضوع جيدًا لتتأكد من حسن اختيارك، ثم اشرع في العمل دون تضييع للوقت​
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
10,226
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
من هذا المنبر اقول لكل تلميذ عليكم اختيار الموافق لي رغبتكم
بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو مُشارك ::
إنضم
26 جويلية 2019
المشاركات
343
النقاط
41
العمر
25
محل الإقامة
الدوله العميقة "
الجنس
ذكر
قال إلياس:
من هذا المنبر اقول لكل تلميذ عليكم اختيار الموافق لي رغبتكم
بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
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شكرا جزيلا لمرورك ⚘
 
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