صناع الامل

" بسم الله الرحمان الرحيم"

اليوم العالمي للعمل الإنساني ( World Humanitarian Day)‏ والذي يصادف 19 اوث

هو عيد اولئك الابطال الذين ندروا انفسهم لخدمة البشرية.

نختلف في الالوان والا شكال ونتفق اننا بشر

نختلف في المعتقدات والاديان ونتفق على التعايش

نختلف من الغني والفقير ونتفق اننا نكمل بعضنا

ومهما اختلفنا نتفق ان الانسان لاخيه الانسان مهما كان

وتحت اي ظرف كان

في طريقنا للبحث عن الانسانية في انفسنا فالخير بذرة فينا وفطرة فطرنا عليها

فمنا من مضى في دربه ومنا من لا يزال عالقا في طريقه لايدري اي طريق يسلك.

بعون الله وفضله قررت ان اكتب هذا الموضوع لنتشارك واياكم نبدة عن صانعي الامل في العالم

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