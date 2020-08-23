حينما بدأت الكتابه في هذا المنتدى لم يطري على البال شيء مما انا عليه وفيه اليوم , فسبحان مغير الاحوال . كنت شابا نشيطا اهتم بالاناقه وهي شغلي الشاغل ما ان اسمع عن بلد متميزا بالسياحه حتى اشد الرحال اليه حتى اصبحت زائرا لـ 18 بلدا ربما اكثر , وها انا اليوم اقيم بلندن منذ اكثر من سبعة اشهر لااهتم لمواطن الجمال فيها ولا تهمني كل ما يهمني مواعيد المستشفيات فمن مستشفى رويال مارسدن الى مستشفى اومريت هذا يعطيني جرعات الكيماويات وذاك يمنحني جرعات الاشعاع حتى بات جسمي معرضا لنقص الدم والكالسيوم والحديد وامور لايعلمها الا الله , لست والله جازعا مما كتبه الله لي ولست متذمرا لكنني افكر بصوت عال كيف كنت وكيف اصبحت ؟ وأدركت متأخرا ان الصحة هي راس المال وماعداها هباء منثورا , ونصيحتي ان تأخذوا من شبابكم فيما ينفع آخرتكم فالدنيا برمتها ليست مضمونه وزوالها مؤكد , أسأل الله سبحانه ان يشافيني ويردني لدياري سالما غانما ويشفي كل مريض .. تحيتي .