نصيحة ..

aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
4,106
النقاط
491
حينما بدأت الكتابه في هذا المنتدى لم يطري على البال شيء مما انا عليه وفيه اليوم , فسبحان مغير الاحوال . كنت شابا نشيطا اهتم بالاناقه وهي شغلي الشاغل ما ان اسمع عن بلد متميزا بالسياحه حتى اشد الرحال اليه حتى اصبحت زائرا لـ 18 بلدا ربما اكثر , وها انا اليوم اقيم بلندن منذ اكثر من سبعة اشهر لااهتم لمواطن الجمال فيها ولا تهمني كل ما يهمني مواعيد المستشفيات فمن مستشفى رويال مارسدن الى مستشفى اومريت هذا يعطيني جرعات الكيماويات وذاك يمنحني جرعات الاشعاع حتى بات جسمي معرضا لنقص الدم والكالسيوم والحديد وامور لايعلمها الا الله , لست والله جازعا مما كتبه الله لي ولست متذمرا لكنني افكر بصوت عال كيف كنت وكيف اصبحت ؟ وأدركت متأخرا ان الصحة هي راس المال وماعداها هباء منثورا , ونصيحتي ان تأخذوا من شبابكم فيما ينفع آخرتكم فالدنيا برمتها ليست مضمونه وزوالها مؤكد , أسأل الله سبحانه ان يشافيني ويردني لدياري سالما غانما ويشفي كل مريض .. تحيتي .
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
10,246
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
ربي يشفيك يا رب العالمين اجمعين وجميع مرضى المسلمين
بارك الله فيك اخي الكريم جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
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