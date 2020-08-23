بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليم ورحمة الله تعالى وبركاته

مهارات تربية النفس

مهارة ضبط اللسان

مهارة ترك الفضول

مهارة ضبط النفس

مهارة سلامة القلب

ففي الأولى :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرا أو ليصمت"

وفي الثانية :

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه"

وفي الثالثة:

لما قال رجل للنبي صلى الله وسلم :أوصني ،قال : "لاتغضب" فردد مرارا قال: "لاتغضب"

وفي الرابعة:

قال النبي صلى الله عليه وسلم:

"لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه"