مهارات تربية النفس ...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
2,373
النقاط
1,411
العمر
32
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليم ورحمة الله تعالى وبركاته
مهارات تربية النفس
مهارة ضبط اللسان
مهارة ترك الفضول
مهارة ضبط النفس
مهارة سلامة القلب
ففي الأولى :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرا أو ليصمت"
وفي الثانية :
قال النبي صلى الله عليه وسلم:"من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه"
وفي الثالثة:
لما قال رجل للنبي صلى الله وسلم :أوصني ،قال :"لاتغضب"فردد مرارا قال:"لاتغضب"
وفي الرابعة:
قال النبي صلى الله عليه وسلم:
"لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه"
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
10,250
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
بارك الله فيك على الموضوع القيم جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
2,373
النقاط
1,411
العمر
32
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
قال إلياس:
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
بارك الله فيك على الموضوع القيم جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
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وفيك بارك الله
مشكور
جزاك الله خيرا
وربي يسعدك سعادة الدارين ان شاء الله
 
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