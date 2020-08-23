من أسباب إنشراح الصدر ...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
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العمر
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محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
من أسباب إنشراح الصدر
* التوحيد: فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب انشراح الصدر
* العلم :فإنه يشرخ الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا
* الإنابة إلى الله ومحبته بكل القلب والإقبال عليه والتنعم بعبادته
* دوام ذكره على كل حال وفي كل موطن ،فللذكر تأثير عجيب في إنشراح الصدر ونعيم القلب.
* الإحسان إلى الخلق ونفعهم بنا يمكن من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان.
* الشجاعة فإن الشجاع منشرح الصدر واسع البطان متسع القلب ،والجبان أضيق الناس صدرا وأسرهم قلبا.
* إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة.
*ترك فضول النظر والكلام والإستمتاع والمخالطة فإن هذه الفضول تستحيل آلاما وغموما وهموما في القلب. ابن القيم زاد المعاد.
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
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النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
اللهم اشرح صدورنا يا رب العالمين اجمعين
بارك الله فيك أختي على الموضوع القيم جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
2,373
النقاط
1,411
العمر
32
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
قال إلياس:
اللهم اشرح صدورنا يا رب العالمين اجمعين
بارك الله فيك أختي على الموضوع القيم جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
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اللهم آمين يارب
وفيك بارك الله
مشكور
جزاك الله خيرا
وربي يسعدك سعادة الدارين ان شاء الله
 
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