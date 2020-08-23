بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

من أسباب إنشراح الصدر

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التوحيد: فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب انشراح الصدر

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العلم :فإنه يشرخ الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا

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الإنابة إلى الله ومحبته بكل القلب والإقبال عليه والتنعم بعبادته

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دوام ذكره على كل حال وفي كل موطن ،فللذكر تأثير عجيب في إنشراح الصدر ونعيم القلب.

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الإحسان إلى الخلق ونفعهم بنا يمكن من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان.

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الشجاعة فإن الشجاع منشرح الصدر واسع البطان متسع القلب ،والجبان أضيق الناس صدرا وأسرهم قلبا.

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إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة.

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