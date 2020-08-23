اميرة المدائن
:: نجمة اللمة::
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بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
من أسباب إنشراح الصدر
* التوحيد: فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب انشراح الصدر
* العلم :فإنه يشرخ الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا
* الإنابة إلى الله ومحبته بكل القلب والإقبال عليه والتنعم بعبادته
* دوام ذكره على كل حال وفي كل موطن ،فللذكر تأثير عجيب في إنشراح الصدر ونعيم القلب.
* الإحسان إلى الخلق ونفعهم بنا يمكن من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان.
* الشجاعة فإن الشجاع منشرح الصدر واسع البطان متسع القلب ،والجبان أضيق الناس صدرا وأسرهم قلبا.
* إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة.
*ترك فضول النظر والكلام والإستمتاع والمخالطة فإن هذه الفضول تستحيل آلاما وغموما وهموما في القلب. ابن القيم زاد المعاد.
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
من أسباب إنشراح الصدر
* التوحيد: فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب انشراح الصدر
* العلم :فإنه يشرخ الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا
* الإنابة إلى الله ومحبته بكل القلب والإقبال عليه والتنعم بعبادته
* دوام ذكره على كل حال وفي كل موطن ،فللذكر تأثير عجيب في إنشراح الصدر ونعيم القلب.
* الإحسان إلى الخلق ونفعهم بنا يمكن من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان.
* الشجاعة فإن الشجاع منشرح الصدر واسع البطان متسع القلب ،والجبان أضيق الناس صدرا وأسرهم قلبا.
* إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة.
*ترك فضول النظر والكلام والإستمتاع والمخالطة فإن هذه الفضول تستحيل آلاما وغموما وهموما في القلب. ابن القيم زاد المعاد.