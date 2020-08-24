تَشْراكْ الفمْ :

النقد البناء هو ذلك النقد الهادئ، المُطرز بالاحترام ويحمل بين طياته توجيها ونصحا للفرد او المؤسسة او المجتمع، ويكون نابعا من نية صادقة وسريرة نقية .

اما ذلك النقد الجارح المُشخِصْ والمتكرر في كل حين، الذي يكون الغرض منه تتبع النقائص واظهار الآخرين في موضع الحرج والضعف..فيصنف في خانة عقدة النقص ومرض القلب. في الغالب صاحبه يكره نفسه اكثر من كرهه للآخرين. بلغة اكثر وضوح: مولاه مريض ماهوش لاقي روحه؛ وراجع على فمه...

مخ الهدرة: لا ترتفع الهمم، ولا نصعد القمم "بتشراك الفم

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