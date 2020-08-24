بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

قال تعالى: "لاتحزن إن الله معنا" فيها فضيلة السكينة ،وأنها من تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائد والمخاوف التي تطيش بها الأفئدة، وأنها تكون على حسب معرفة العبد بربه، وثقته بوعده الصادق ،وبحسب إيمانه وشجاعته، وفيها أن الحزن قد يعرض لخواص عباد الله الصديقين ،مع أن الأولى إذا نزل بالعبد ،أن يسعى في ذهابه عنه ،فإنه مضعف للقلب ،موهن للعزيمة .تفسير السعدي

لاتحزن إذا أذنبت فتب، وإن أسأت فاستغفر ،وإن أخطأت فأصلح، فالرحمة واسعة، والباب مفتوح، والغفران جم، والتوبة مقبولة، لاتحزن لأنك تقلق أعصابك ،وتهز كيانك، وتتعب قلبك، وتقض مضجعك، وتسهر ليلك

قال الشاعر:

ولرب نازلة يضيق به الفتى

ذرعا وعند الله منها المخرج

ضاقت فلما استحكمت حلقاتها

فرجت وكان يضنها لاتفرج.