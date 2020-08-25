سلام عليكم ورحمة الله وبركاته



اخوتي وخاوتي اعضاء وزوار وطاقم

" اللمة الجزائرية " " اللمة الجزائرية "

موضوعي اليوم ربما خاص قليلا

لانه يحمل في طياته اشياءا لاحظها او عايشها او رأئها اغلبنا سائدة في مجتمعنا الجزائري

بصفة منتشرة في الآونة الاخيرة بشكل

جد رهيب الا وهي :

الود المصطنع !!

نقاشكم يهمنا

لقد قيل المُصطَنـعُ مِنَ الـوِدَّ تَفضَحُـهُ الشـدَّائِـدُ, لان التصنع يفقدك أشياء كثيرة أولها نفسك, لقد بتنا نلمس في مجتمعاتنا مشاكل نفسية جمة من اصطناع لعلاقات عابرة تشعرك بالنفاق وأنك كنت مجرد جسر للعبور, وعلاقات أسرية زوجية قائمة على لعب أدوار رخيصة ولت فيها المودة والرحمة والسكينة تاركة المجال للمعارك والمناوشات, تبدأ بالمعارك وتتوقد بتراشق الكلمات وتنتهي بالضرب وقد تصل في بعض الأحيان أن تسيل الدماء وتنتهي باعتذار رقيق, هكذا للأسف حال كثير من البيوت المبتلاة بالعنف تمضي بين كر وفر, بين رجل اعتاد أن يضرب واعتبره جزءا من تكوينه كرجل وبين امرأة تتستر وتحتمي بأبناء يشاهدون القسوة والضرب والعدوان وبين تبريريات غطاءها ذرائع عديدة ولا فائز في النهايةشاركونا بأرائكم ... تجربتكم ... ولما لا نصارحكم ... وحلولكم ...