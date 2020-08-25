استحققت كل ما عشته من ألم وبؤس وتعاسة ومشتقاتهما

فقد أحببتكم أكثر مما ينبغي، أكثر من نفسي بل أحيانا أكثر من ربي..

وذلك حين تخليت عن مبادئي في سبيل اسعادكم

فنسيت نفسي ومن أكون..

أستحققت كل

كل خيبة أمل كرد لكم على ما أعطيتكم

ذاك كان عقابي من خالقي..



لا ألوم أحد غير نفسي وغبائي

لاني لم أفقد الأمل فيكم حتى بعد كل تلك الخيبات

وقابلتكم لكل ذلك بكسري وخذلاني

وهو مايليق بي طبعا بعد أن ظلمت نفسي..



صرت أكره نفسي حينها لاسباب جديدة

أهمها أني أحببتكم

شكرا كثيرا، فقد تعلمت الكثير بفضلكم

شكرا من القلب.

أسال الله ان يلهمكم السعادة ويملا حياتكم فرحا وسرورا..

فقد أخذتم ما أعطيتكم ولم ترغموني على شيء

علمت انكم لم تستحقوا كل ذلك

لكن بالنسبة لي قمت بما يجب من جهتي..

فلم اكن من تخلى

والحمد لله لم اكن الطرف الذي تراجع عن كلمته..

كنت معكم دائما والحمد لله ان جعلني وسيلة لمساعدة الاخرين.



اما الان...

لن أخط ما سافعل مجددا، انما سترونها باذن الله في أفعالي وأقوالي وكلي.



المزاجية المتمردة - سوداوية مختلة -