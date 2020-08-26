الدنيا دار ممر و ليست دار مستقر

حياتنا تعكّرتْ واشتدَّ وطؤُهَا .. وزادَ الألمُ وزادَ الشَجَنْ ..

وزادَ التعبُ وزادَ الصراخُ .. وزاد النحيبُ وتكدَّرَ العفنْ ..

فأينَ الجبابِرةُ أربابُ الدُوَلْ .. وأينَ همْ أمْلاكُ الكُنُوزِ وأصحابُ السِمَنْ ..

وأينَ همْ منْ بلغوا السحابَ .. وتطاولُ على الوَرَى والسُكّانِ والوطنْ ..

وأينَ همْ القياصِرةُ الطغاةُ منْ ألْهَبُوا .. وطِيسَ الحروبِ وباغُوا وأشْعلوهَا بالفتِنْ ..

واللهِ لا يبقى في الوُجُودِ منْ هُوَ ذُو رُوحٍ .. فالكُلُ يفنى ويرحلْ ولا يبقى إلاّ الحسنْ ..

هذهِ نصيحتي خذْهَا مني يا فتَى .. والزَمْ طريقَ الحقِ المسْتقيمِ وخذْ بزمامِ الشَّطَنْ ..

وتذكرْ أنكَ راحلٌ لربِّ العالمينَ .. وأنهُ سائلكَ على ما في الكَيانِ واللْعَلَنْ ..

وعليكَ بتبيضِ الصحيفةِ قبلَ المماتِ .. وملئُهَا بالخيرِ والإحسانِ قبلَ الحزنْ ..