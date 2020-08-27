حينما يكون الأمل والصبر القوة الكامنة لدى الإنسان...

إن الحياة طبيعتها حلوة ومرة فى آن واحد ، والله سبحانه وتعالى أعطى كل واحد منا عقلا نفكر به دون أن نيئس مهما طال الزمن ، إنظر أخى الإنسان إلى سائر المخلوقات كبيرها وصغيرها ، النملة أصغر مخلوق يبحث عن قطعة صغيرة من الطعام ويتحمل الصعاب للوصول إلى لقمة عيشه ، متمسكة بالأمل حتى تحقيق غايتها ، علمنا ديننا الصبر حتى أصبحت صفة الصبر من خلق المؤمن ، اليأس ليس من صفات الإنسان العاقل السوى أبدا ، ولكن ليس معنى هذا أن أجلس فى بيتى وأقول عندى أمل بالحصول على الرزق والسعادة فى هذه الحياة وسوف يأتينى وأنا فى بيتى ، لا الأمر يحتاج إلى الجهد فلو أن النملة ظلت قابعة فى جحرها لماتت ، لكنها تسعى وتدب على الأرض بحثا للرزق ، الأمل والصبر هو القوة الكامنة لدى الإنسان لو تمسك بالأمل وصبر لعاش سعيدا وراضيا بماقسمه الله له من رزق وخير ، كل واحد منا عنه أمل فالطالب فى مدرسته وجامعته يسعى إلى الحصول على الشهادة العملية بتفوق ، والعامل لديه الأمل بالحصول على الأجر المناسب له ولأسرته ،والمريض لديه الإيمان بأن الله تعالى سوف يشفيه متى إستعمل الدواء وإتخذ من الإحترازات اللازمة التى تعجل بشفائه ، هكذا الحياة بدون أمل وصبر لاتكون حياة بل تكون جماد لاإحساس فيه ، فالإنسان هو المخلوق الوحيد الذى يملك من المشاعر مالايملكه مخلوق آخر ..

وأختم خاطرتى هذه بالآية الكريمة :

(( يا أيها الذين أمنوا إستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين )) سورة البقرة الآية رقم (153)