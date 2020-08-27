شكوى القلب

القلب يشكوى لى وقد إبتلى بالحب حتى ذابا ***

فليس كل القلوب تعشق صدقا ولاكل القلوب تذوبا



إذا أحب الإنسان منا بصدق وعاش دناه غراما *** سعادته بقرب الحبيب منه وعذابه إذا عنه غابا



فيارب لا تحرمنى من حبيبى ، فهو كل حياتى *** لجأت إليك فإلطف بى فلم أجدلى غيرك بابا



فمن يلجأ إلى باب الله محتسبا أبدا لن يخيبا *** فالصبرعلى البلوى وإن عظمت فعندالله يجد الثوابا