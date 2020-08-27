شكوى القلب

حامدعبدربه

حامدعبدربه

:: عضو منتسِب ::
إنضم
19 أوت 2020
المشاركات
24
النقاط
3
العمر
40
محل الإقامة
الامارات العربية المتحدة
الجنس
ذكر
القلب يشكوى لى وقد إبتلى بالحب حتى ذابا ***
فليس كل القلوب تعشق صدقا ولاكل القلوب تذوبا

إذا أحب الإنسان منا بصدق وعاش دناه غراما *** سعادته بقرب الحبيب منه وعذابه إذا عنه غابا

فيارب لا تحرمنى من حبيبى ، فهو كل حياتى *** لجأت إليك فإلطف بى فلم أجدلى غيرك بابا

فمن يلجأ إلى باب الله محتسبا أبدا لن يخيبا *** فالصبرعلى البلوى وإن عظمت فعندالله يجد الثوابا
 
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