شكوى القلب

حامدعبدربه
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 19 أوت 2020
- المشاركات
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- النقاط
- 3
- العمر
- 40
- محل الإقامة
- الامارات العربية المتحدة
- الجنس
- ذكر
القلب يشكوى لى وقد إبتلى بالحب حتى ذابا ***
فليس كل القلوب تعشق صدقا ولاكل القلوب تذوبا
إذا أحب الإنسان منا بصدق وعاش دناه غراما *** سعادته بقرب الحبيب منه وعذابه إذا عنه غابا
فيارب لا تحرمنى من حبيبى ، فهو كل حياتى *** لجأت إليك فإلطف بى فلم أجدلى غيرك بابا
فمن يلجأ إلى باب الله محتسبا أبدا لن يخيبا *** فالصبرعلى البلوى وإن عظمت فعندالله يجد الثوابا
فليس كل القلوب تعشق صدقا ولاكل القلوب تذوبا
إذا أحب الإنسان منا بصدق وعاش دناه غراما *** سعادته بقرب الحبيب منه وعذابه إذا عنه غابا
فيارب لا تحرمنى من حبيبى ، فهو كل حياتى *** لجأت إليك فإلطف بى فلم أجدلى غيرك بابا
فمن يلجأ إلى باب الله محتسبا أبدا لن يخيبا *** فالصبرعلى البلوى وإن عظمت فعندالله يجد الثوابا