لايهم إن تخلت الاشياء عنا

في الواقع لا يهم إن تخلت الأشياء عنا



...



لأننا نخاف خسارتها



نخاف الخسارة و الألم و الإهمال



...



لهذا نتوجع لأننا لا نتقبل الخسارة



...



نخاف خسارة الحبيب



نخاف حتى من سماعة الأذن أن تفسد



...



نخاف غذر الأصدقاء



نخاف من بطء النت



ونخــــــاف ونخــــــاف ...



نخاف من أبسط الأشياء و أكبرها



نعيش الرعب و الألم من تصور فقدانها



فــ نضيع العمر في الخوف من الخسارة



فنخسر السلام و نخسر الأشخاص و الأشياء التي نحبها



لهذا من هذا السطر أود القول لكـ



لا تخشى الخسارة بل إخسر الأشياء قبل أن تخسر نفسكـ



واطمئن أنكـ لأول مرة ستكسب نفسكـ وصحتكـ النفسية​