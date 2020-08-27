سعد606
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الدنيا ماهيش تقزان :
اسْمْحِليي يا بْنَيْتِي والله مَا عُدْتْ نْعَاوَدْ...هكذا ردت عجوز بكل أدب وطبية، على مرأة حديثة الزواج، بعد أن صرخت في وجهها بكل غلظة وسوء أدب قائلة لها: "مَا عَنْدُو مَا دَخْلَكْ فِيَا... رَاجْلِي عَارَفْ وقَابَلْ".
كل ما فعلته هذه العجوز هو: أنها همست في إذن هذه المرأة أثناء تواجدهما في حفل زفاف عند الجيران، ناصحة لها بضرورة الحذر في تصرفاتها كونها صارت زوجة.
يبدوا أن موجة من الوقاحة، وعدم تقبّل النّصيحة، التّبجُح، والجَهْرُ بالسُّوء، هيصفات بَاتتْ تغلبُ على شريحة واسعة من الشباب، لكن الأمر يكون أخطر حين تكون هذه الوقاحة بهذا الشكل ومن زوجة أو فتاة من المفترض أن تكون مدرسة لأولادنا......... ربما هذه هي "زريعة ابليس" التي كنا نسمع عنها من السابقين
مخ الهدرة: الدنيا ماهيش تَقْزَانْ ولا تبهليل، ولا لعب...بل مقدمات ودوافع وأسباب ونتائج.
اسْمْحِليي يا بْنَيْتِي والله مَا عُدْتْ نْعَاوَدْ...هكذا ردت عجوز بكل أدب وطبية، على مرأة حديثة الزواج، بعد أن صرخت في وجهها بكل غلظة وسوء أدب قائلة لها: "مَا عَنْدُو مَا دَخْلَكْ فِيَا... رَاجْلِي عَارَفْ وقَابَلْ".
كل ما فعلته هذه العجوز هو: أنها همست في إذن هذه المرأة أثناء تواجدهما في حفل زفاف عند الجيران، ناصحة لها بضرورة الحذر في تصرفاتها كونها صارت زوجة.
يبدوا أن موجة من الوقاحة، وعدم تقبّل النّصيحة، التّبجُح، والجَهْرُ بالسُّوء، هيصفات بَاتتْ تغلبُ على شريحة واسعة من الشباب، لكن الأمر يكون أخطر حين تكون هذه الوقاحة بهذا الشكل ومن زوجة أو فتاة من المفترض أن تكون مدرسة لأولادنا......... ربما هذه هي "زريعة ابليس" التي كنا نسمع عنها من السابقين
مخ الهدرة: الدنيا ماهيش تَقْزَانْ ولا تبهليل، ولا لعب...بل مقدمات ودوافع وأسباب ونتائج.