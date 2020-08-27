التشاور بين القبول و الرفض

Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو مُشارك ::
إنضم
26 جويلية 2019
المشاركات
433
النقاط
41
العمر
25
محل الإقامة
الدوله العميقة "
الجنس
ذكر
السّـلآم عليكـم ورحمـة آلله تعآلـى و بـركآتـه ..

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آلتشآور آو آلمشورة بمفهومها آلعآمي و آلمتعآرف عليه، مسآلة آخد رآي آلآخر و محآدتثه، و آلعمل بآلإرشآد آلدي قد يوجهه ..

بغية آلرقي، وآلإفآدة من تجآرب آلآخرينْ على حدٍ سوآءْ ..

بيد آن هدآ آلمفهوم " آلتشآور " آو " آلإستشآرة " آضحى هو آلآخر آمراً شبه منعدم ..!

إدآ إستثنينآ فئة آلآدكيآء وحدهم، و آلمميزين آلدين يسعون دوماً لإستفآدة من خبرآت آلآخرينْ و تجآربهمْ في آلحيآةْ ..

وبدلك يغنون رصيدهم، و يصقلون موآهبهمْ، ويختصرون آلطريق فيصلون إلى آلقمةِ بسرعة وتبآث ..

وفي ظل مآ يعيشه مجتمعنآ آلحآلي من فوضى في مجآل آلقيمْ، و آلعلآقآت الاجتمآعية، يصبح آلتسآؤول مشروعاً ..

حول مدى وآقعية مسآلة آلتشآور مع آلآخرينْ، خآصة و آن آلفرد في هدآ آلوقت يميل إلى آلفردآنية ..

و آلتفرد بآلرآي، وعدم إستحضآر رآي آلآخرينْ، بل و عدم الإهتمآمِ أصلاً بمآ يمكن آن يصدر ممن حولهْ ..

بإعتقآدهِ آنه حر، و لآ سلطة لآي آحدٍ عليه، وبحجة ضرورة ممآرسة آلحيآة بدون آي ضوآبط ..

آلتي تفرض عليه آلتآقلم دآخل آلمجتمع بشكل حضآري و محترمْ ..​
 
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