التشاور بين القبول و الرفض

Andy_Delort
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 26 جويلية 2019
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- محل الإقامة
- الدوله العميقة "
- الجنس
- ذكر
السّـلآم عليكـم ورحمـة آلله تعآلـى و بـركآتـه ..
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آلتشآور آو آلمشورة بمفهومها آلعآمي و آلمتعآرف عليه، مسآلة آخد رآي آلآخر و محآدتثه، و آلعمل بآلإرشآد آلدي قد يوجهه ..
بغية آلرقي، وآلإفآدة من تجآرب آلآخرينْ على حدٍ سوآءْ ..
بيد آن هدآ آلمفهوم " آلتشآور " آو " آلإستشآرة " آضحى هو آلآخر آمراً شبه منعدم ..!
إدآ إستثنينآ فئة آلآدكيآء وحدهم، و آلمميزين آلدين يسعون دوماً لإستفآدة من خبرآت آلآخرينْ و تجآربهمْ في آلحيآةْ ..
وبدلك يغنون رصيدهم، و يصقلون موآهبهمْ، ويختصرون آلطريق فيصلون إلى آلقمةِ بسرعة وتبآث ..
وفي ظل مآ يعيشه مجتمعنآ آلحآلي من فوضى في مجآل آلقيمْ، و آلعلآقآت الاجتمآعية، يصبح آلتسآؤول مشروعاً ..
حول مدى وآقعية مسآلة آلتشآور مع آلآخرينْ، خآصة و آن آلفرد في هدآ آلوقت يميل إلى آلفردآنية ..
و آلتفرد بآلرآي، وعدم إستحضآر رآي آلآخرينْ، بل و عدم الإهتمآمِ أصلاً بمآ يمكن آن يصدر ممن حولهْ ..
بإعتقآدهِ آنه حر، و لآ سلطة لآي آحدٍ عليه، وبحجة ضرورة ممآرسة آلحيآة بدون آي ضوآبط ..
آلتي تفرض عليه آلتآقلم دآخل آلمجتمع بشكل حضآري و محترمْ ..
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آلتشآور آو آلمشورة بمفهومها آلعآمي و آلمتعآرف عليه، مسآلة آخد رآي آلآخر و محآدتثه، و آلعمل بآلإرشآد آلدي قد يوجهه ..
بغية آلرقي، وآلإفآدة من تجآرب آلآخرينْ على حدٍ سوآءْ ..
بيد آن هدآ آلمفهوم " آلتشآور " آو " آلإستشآرة " آضحى هو آلآخر آمراً شبه منعدم ..!
إدآ إستثنينآ فئة آلآدكيآء وحدهم، و آلمميزين آلدين يسعون دوماً لإستفآدة من خبرآت آلآخرينْ و تجآربهمْ في آلحيآةْ ..
وبدلك يغنون رصيدهم، و يصقلون موآهبهمْ، ويختصرون آلطريق فيصلون إلى آلقمةِ بسرعة وتبآث ..
وفي ظل مآ يعيشه مجتمعنآ آلحآلي من فوضى في مجآل آلقيمْ، و آلعلآقآت الاجتمآعية، يصبح آلتسآؤول مشروعاً ..
حول مدى وآقعية مسآلة آلتشآور مع آلآخرينْ، خآصة و آن آلفرد في هدآ آلوقت يميل إلى آلفردآنية ..
و آلتفرد بآلرآي، وعدم إستحضآر رآي آلآخرينْ، بل و عدم الإهتمآمِ أصلاً بمآ يمكن آن يصدر ممن حولهْ ..
بإعتقآدهِ آنه حر، و لآ سلطة لآي آحدٍ عليه، وبحجة ضرورة ممآرسة آلحيآة بدون آي ضوآبط ..
آلتي تفرض عليه آلتآقلم دآخل آلمجتمع بشكل حضآري و محترمْ ..