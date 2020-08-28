صباح الخير وجمعة مباركة

ما أجمل هذا اليوم ، وما أجمل صباحاته المشرقة ، إنه يوم الجمعة هو العيد الإسبوعى لنا كمسلمين ، وهو خيريوم أشرقت فيه الشمس ، لنرفع أيدينا بالدعاء للخالق عزوجل فجرهذا اليوم ، وحتى غروب شمسه ،فهو يوم مبارك، أن يهبنا الصحة والعافية، ويفرج عنا همومنا ، ويحفظ بلداننا من كل مكروه، كل أيام الله خير لأن المسلم يجب أن لا يقنط من رحمة الله ، والإنسان المسلم يجب أن يتفائل دايما بالخير ، هكذا علمنا ديننا ...

تشرق السمش فى بلادى خلف الكثبان الرملية ، فى صحراء ممتدة على طول البصر ، ومعها االعصافير تغنى وتشدوا منتقلة بين شجيرات الصحراء ، تحمدالله تعالى أن أحياها ، لنتعلم من الطير كم هو سعيد ، فلا نيئس أبدا من رحمة الله ، فالذى يعبدالله بصدق وإخلاص لن يتركه سبحانه وتعالى ، بل يعينه على تحمل الصعاب ويحقق له السعادة ومايتمناه فى حياته إذا ماصبر ..

يوم الجمعة يوم مبارك ، هو خير خير يوم أشرقت فيه الشمس ، وهو بركة للمؤمنين والصابرين ، فيارب بحق هذا اليوم المبارك ، أن تحفظنا بحفظك ، وتفرج عنا وعن الناس أجمعين ، وتلطف بنا فيماجرت به المقادير ، يارب العالمين .. والصلاة والسلام على سيدنا ، ونبينا المصطفى محمد وعلى آله ، وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ...