انا مستقيل

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
12,561
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
السلام عليكم
احبتي و اخواني في اللمة المباركة
الايام دول
و لو دامت لغيرنا لما وصلت إلينا
و هو تدافع الناس بعضهم ببعض
و الشموع الجميلة ذات يوم تذبل بعدما أنارت لنا ليالينا
ولجت اللمة منذ 2015
و اضحت اللمة بيتي الأول
لا أنام حتى أكمل مهامي و أطمئن على إخواني
أسأل عن الصغير قبل الكبير
و عن المريض قبل الصحيح
و عن المحزون قبل السعيد
لا راحة لي حتى أطمئن عن الجميع
نسجنا علاقات و اضحى لي اخوة و اخوااات راائعين
نقتسم معهم كل مشاعرنا
افراحا و اقراحا

الآن
عندنا جيل جديد في اللمة
ينبغي ان نسلمهم المشعل
فنجن طاب جنانا
و اخذ المرض منا مأخذا

أنا استقيل من كامل مهامي الإدارية
و اعتذر من الجميع على اي تقصير او إهمال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أأأأو حبس يرحم والديك
شكون قال كبرنا هههههههه
مازالني على ديداني مازااال
كيما قالتها الحاجة الزهوانية هههههههه

هته مزحة انا مانيش موخر على الكرسي تاعي
و عيني راهي على كرسي أختي @السلطانة
و بعدها نعمل انقلاب للمدير و نحكم اللمة هههههههه
و مانيش موخر على الكرسي حتى تعملو حراك و ثورة ههههههه
و حيا الله الاحرار كيما يقول زيطوط
و انا كي نكبر ندير مساعدين و ما نطلقش المسؤولية هههه
شيخ كبي2.jpg
فجأة تفكرت هذا الموضوع ايام زمان
www.4algeria.com

الامين محمد في ذمة الله

بسم الله ( وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ ) (( يأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) أولا انا صديق الامين محمد...
www.4algeria.com www.4algeria.com
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا الموضوع اريد منه
لماذا ليس عند المسؤول العربي ثقافة اسمها
عندما لا اقدر اقدم إستقالتي

سلااام اعتذر عن المزحة
ههههه
 
آخر تعديل:
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
10,393
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
خلعتني خويا محمد ربي يحفظك و يسترك ربي يجعل لمتنا مرجع لكل المنتديات و يخليها تاج فوق كل المنتديات
لمتنا تجمعنا .....في جزائر جديدة
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top