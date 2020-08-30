انا مستقيل

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 12,561
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
السلام عليكم
احبتي و اخواني في اللمة المباركة
الايام دول
و لو دامت لغيرنا لما وصلت إلينا
و هو تدافع الناس بعضهم ببعض
و الشموع الجميلة ذات يوم تذبل بعدما أنارت لنا ليالينا
ولجت اللمة منذ 2015
و اضحت اللمة بيتي الأول
لا أنام حتى أكمل مهامي و أطمئن على إخواني
أسأل عن الصغير قبل الكبير
و عن المريض قبل الصحيح
و عن المحزون قبل السعيد
لا راحة لي حتى أطمئن عن الجميع
نسجنا علاقات و اضحى لي اخوة و اخوااات راائعين
نقتسم معهم كل مشاعرنا
افراحا و اقراحا
الآن
عندنا جيل جديد في اللمة
ينبغي ان نسلمهم المشعل
فنجن طاب جنانا
و اخذ المرض منا مأخذا
أنا استقيل من كامل مهامي الإدارية
و اعتذر من الجميع على اي تقصير او إهمال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أأأأو حبس يرحم والديك
شكون قال كبرنا هههههههه
مازالني على ديداني مازااال
كيما قالتها الحاجة الزهوانية هههههههه
هته مزحة انا مانيش موخر على الكرسي تاعي
و عيني راهي على كرسي أختي @السلطانة
و بعدها نعمل انقلاب للمدير و نحكم اللمة هههههههه
و مانيش موخر على الكرسي حتى تعملو حراك و ثورة ههههههه
و حيا الله الاحرار كيما يقول زيطوط
و انا كي نكبر ندير مساعدين و ما نطلقش المسؤولية هههه
فجأة تفكرت هذا الموضوع ايام زمان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا الموضوع اريد منه
لماذا ليس عند المسؤول العربي ثقافة اسمها
عندما لا اقدر اقدم إستقالتي
سلااام اعتذر عن المزحة
ههههه
احبتي و اخواني في اللمة المباركة
الايام دول
و لو دامت لغيرنا لما وصلت إلينا
و هو تدافع الناس بعضهم ببعض
و الشموع الجميلة ذات يوم تذبل بعدما أنارت لنا ليالينا
ولجت اللمة منذ 2015
و اضحت اللمة بيتي الأول
لا أنام حتى أكمل مهامي و أطمئن على إخواني
أسأل عن الصغير قبل الكبير
و عن المريض قبل الصحيح
و عن المحزون قبل السعيد
لا راحة لي حتى أطمئن عن الجميع
نسجنا علاقات و اضحى لي اخوة و اخوااات راائعين
نقتسم معهم كل مشاعرنا
افراحا و اقراحا
الآن
عندنا جيل جديد في اللمة
ينبغي ان نسلمهم المشعل
فنجن طاب جنانا
و اخذ المرض منا مأخذا
أنا استقيل من كامل مهامي الإدارية
و اعتذر من الجميع على اي تقصير او إهمال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أأأأو حبس يرحم والديك
شكون قال كبرنا هههههههه
مازالني على ديداني مازااال
كيما قالتها الحاجة الزهوانية هههههههه
هته مزحة انا مانيش موخر على الكرسي تاعي
و عيني راهي على كرسي أختي @السلطانة
و بعدها نعمل انقلاب للمدير و نحكم اللمة هههههههه
و مانيش موخر على الكرسي حتى تعملو حراك و ثورة ههههههه
و حيا الله الاحرار كيما يقول زيطوط
و انا كي نكبر ندير مساعدين و ما نطلقش المسؤولية هههه
فجأة تفكرت هذا الموضوع ايام زمان
الامين محمد في ذمة الله
بسم الله ( وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ ) (( يأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) أولا انا صديق الامين محمد...
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هذا الموضوع اريد منه
لماذا ليس عند المسؤول العربي ثقافة اسمها
عندما لا اقدر اقدم إستقالتي
سلااام اعتذر عن المزحة
ههههه
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