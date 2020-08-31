بيروت عروس الشرق

حامدعبدربه

حامدعبدربه

:: عضو منتسِب ::
إنضم
19 أوت 2020
المشاركات
26
النقاط
3
محل الإقامة
الامارات العربية المتحدة
الجنس
ذكر
أواه يابيروت كيف حطم جمالك الخراب ؟ ***
إنفجار خلف ، فى كل بيت كم شهيد وكم مصاب

بيروت عروس الشرق أنتى ، وللأحرار محراب ***

غدا ستعودى جميلة ، كما كنتى عروسة ،بأجمل الأثواب

لتنهضى يابيروت ، بعزيمة ورودك الشباب ****

هم الأمل فى خلاصك ، وشموخك إلى أعالى السحاب
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
10,397
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
كلمات من ألماس مرصعة بالذهب و الفضة
بيروت ستبقى و تبقى سويسرا الشرق الأوسط و عروس البحر الابيض المتوسط
بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top