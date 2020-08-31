أواه يابيروت كيف حطم جمالك الخراب ؟ ***

إنفجار خلف ، فى كل بيت كم شهيد وكم مصاب



بيروت عروس الشرق أنتى ، وللأحرار محراب ***



غدا ستعودى جميلة ، كما كنتى عروسة ،بأجمل الأثواب



لتنهضى يابيروت ، بعزيمة ورودك الشباب ****