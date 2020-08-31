حامدعبدربه
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 19 أوت 2020
- المشاركات
- 26
- النقاط
- 3
- محل الإقامة
- الامارات العربية المتحدة
- الجنس
- ذكر
أواه يابيروت كيف حطم جمالك الخراب ؟ ***
إنفجار خلف ، فى كل بيت كم شهيد وكم مصاب
بيروت عروس الشرق أنتى ، وللأحرار محراب ***
غدا ستعودى جميلة ، كما كنتى عروسة ،بأجمل الأثواب
لتنهضى يابيروت ، بعزيمة ورودك الشباب ****
هم الأمل فى خلاصك ، وشموخك إلى أعالى السحاب
إنفجار خلف ، فى كل بيت كم شهيد وكم مصاب
بيروت عروس الشرق أنتى ، وللأحرار محراب ***
غدا ستعودى جميلة ، كما كنتى عروسة ،بأجمل الأثواب
لتنهضى يابيروت ، بعزيمة ورودك الشباب ****
هم الأمل فى خلاصك ، وشموخك إلى أعالى السحاب