" حَبْ نْعَرَّسْ" 05 :

لم يترك الهاتف النقال والاتصالات التمهيدية للخطبة مجالا للأهل للتحرك والكلام، وقلص مساحة المُفاجئة والمُناورة. ومع ذلك قد يدخل الجميع بعد طقوس الضيافة في سلسلة مفاوضات ومساومات تتحول أحيانا إلى صراع إرادات فيها كثير من التشنج والمقاومة .

وهو أمر صحي ما لم يكن مخططا أو خلفه، نِيّة خبيثة، أو قلوب تَرعرعتْ في وَحْلِ الكراهية...

الخلاصة: إن شِدَّة تَعلُّق الشَّاب بالفتاة أو تَعلُّقِها به، وحجمُ المُرونة التي يُبديها أهله أو أهلها، لا يجب أبدا أن يكون ثمنها تَحوّل الرّجل الشريف إلى عبدٍ مُطيع، والمرأة الكريمةُ إلى سلعة أو جارية.